Samsung tem monitores gamers para cada perfil de jogador; encontre seu Odyssey

Na Samsung a inovação não para, muito menos enquanto os gamers exigem cada vez mais da sua tela. Pensando nos diferentes tipos de jogos e até nas livestreams, a Samsung Brasil modernizou seu portfólio de monitores com a linha Odyssey.

Com os modelos G5, G7 e G9, a linha Odyssey disponibiliza design futurista, taxas de atualizações que variam de 165hz até 240hz e possibilitam eliminar problemas com mudanças de quadros com tempo de resposta de 1ms.

Odyssey G5

O mais recente lançamento da família Odyssey tem tela ultrawide 34″ e é o primeiro monitor do portfólio com proporção de tela de 21:9. Além de resolução Ultra WQHD é de 3440 x 1440, tem tempo de resposta de 1ms, evitando atrasos em quaisquer movimentos. Ele possui 1000R de curvatura, uma de suas principais qualidades, que faz com que o campo de visão humano não precise compensar nenhuma diferença de ângulos e evita a fadiga¹ para quem gosta e precisa passar horas e horas na frente de uma tela para jogar.

Odyssey G7

A taxa de atualização em 240hz do Odyssey G7, que suporta as mais altas performances de placa de vídeo disponíveis, vai turbinar sua gameplay e não vai deixar você perder nada na tela. Os HDR 600 garantem pretos mais pretos e brancos mais brancos, em um contraste mais eficiente e sem oscilações bruscas de cor e permite o aumento das sombras dentro dos jogos.

A alta resolução é facilmente atingida no G7 e pode ser vista em WQHD 2560 x 1440 pixels.

Para quem leva a estética do setup a sério, o Núcleo Infinito, presente na parte traseira, permite que o usuário controle as cores usadas na iluminação também na parte lateral. A base que suporta a tela também conta com ajuste de altura e pode ser usada na vertical.

Odyssey G9

Com um design impressionante, o Odyssey G9 está disponível apenas na cor branca. Pode ser adquirido no tamanho de 49″ e tem proporção de 32:9. Em comparação, é como se duas telas de 27″ estivessem uma ao lado da outra. Mas não é só no tamanho que o G9 se destaca.

Em suas especificações estão HDR 1000, que possibilita alto alcance dinâmico e deixa os tons claros com mais brilho e os tons mais escuros com grandes resultados em contraste, 1000R, além de 240hz na taxa de atualização, tempo de resposta de 1ms e compatibilidade com GSync e AMD Free Sync. A resolução chega até DQHD 5120 x 1440 pixels.

Na parte traseira, ele ainda conta com o Núcleo Infinito, que tem cinco modos diferentes para pulsar e variar cores.

E tem ainda outra vantagem que as 49″ podem oferecer: o recurso Easy Setting Box, que serve para dividir a tela em diversas caixas, além de suportar e poder controlar mais de uma fonte ao mesmo tempo.

¹Testes clínicos realizados pelo Departamento de Oftalmologia do Hospital da Universidade Nacional de Seoul, foi demonstrado que isso gera menos cansaço para os olhos nos usuários comparado à experiência em um monitor de tela plana.