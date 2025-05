ViewSonic lança nova série X de projetores inteligentes LED Ultra HD 4K para entretenimento doméstico

ViewSonic Corp., fornecedora líder global de soluções visuais, apresenta a Série X de seus projetores inteligentes para entretenimento doméstico e compatíveis com controles de voz Amazon e Google.

O X10-4KE e o X100-4K são projetores LED feitos para durar e cativar o espectador com ótimas imagens e som. Com um design elegante, alto-falantes Harman Kardon integrados e tecnologia inteligente, o ViewSonic® X Series oferece a solução de entretenimento doméstico de hoje.

Os equipamentos LED X10-4KE e X100-4K são projetados com um chip DLP® 4K Ultra HD (3840×2160) com tecnologia XPR. Também com tecnologia LED de longa duração, esses projetores fornecem até 30.000 horas de vida.

Ambos são compatíveis com Amazon Alexa e Google Assistant; e apresentam integração de interface Smart TV para fácil streaming de programas de TV e filmes de serviços de conteúdo populares, enquanto um sistema operacional integrado fornece acesso a aplicativos populares por meio da loja Android Aptoide.

Tanto o X10-4KE quanto o X100-4K apresentam precisão de cores Rec.709. O X10-4KE possui tecnologia de interpolação de quadros que reduz o desfoque de movimento e garante uma projeção suave de conteúdo multimídia. Com suporte a conteúdo HDR, ambos os projetores podem fornecer reprodução de vídeo incrivelmente detalhada, cores vivas e contraste detalhado. Múltiplas opções de conectividade incluem HDMI 2.0 / HDCP 2.2, USB 2.0 Tipo A e Tipo C, Entrada e Saída de Áudio e RJ45. “A série de projetores inteligentes 4K ViewSonic X oferece uma tela impressionante e um desempenho incrível”, disse Ricardo Lenti, gerente geral da ViewSonic América Latina. “Além da incrível reprodução de imagem, fortalecemos os projetores X10-4KE e X100-4K com as mais recentes tecnologias inteligentes da Amazon e do Google, incluindo conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Ao adicionar alto-falantes Harman Kardon, a ViewSonic oferece aos usuários uma experiência de áudio e visual incrível e verdadeiramente envolvente. ”

ViewSonic X10-4KE

Combinando a impressionante resolução de 4K com a funcionalidade de streaming inteligente e um design portátil, o projetor ViewSonic X10-4KE oferece uma experiência de teatro em quase qualquer sala. Com um design leve, uma alça fácil de transportar e uma lente de curto alcance, o X10-4K pode ser movido convenientemente de uma sala para outra, de dentro para fora. Possui 2.400 lumens de LED de brilho e com conectividade Wi-Fi, permite aos usuários transmitir conteúdo de suas plataformas favoritas, como Netflix e YouTube. O X10-4KE oferece imagens grandes em um tamanho pequeno.

ViewSonic X100-4K

O projetor X100-4K é um projetor LED que combina uma resolução impressionante de 4K com funcionalidade de streaming inteligente. Com design elegante e fácil de instalar, este projetor pode ser montado no teto em qualquer sala de estar ou em um home theater dedicado. As imagens permanecem nítidas e claras graças a 2.900 lumens de brilho. Com alto-falantes Harman Kardon embutidos e tamanhos de tela de projeção de até 300”, este projetor 4K premium oferece uma experiência cinematográfica envolvente, ideal para cinéfilos e entusiastas do entretenimento doméstico. O X100-4K possui uma interface de Smart TV que fornece streaming fácil de programas, filmes e conteúdo dos provedores mais populares. A potente qualidade de som e imagem garante um pacote completo de entretenimento doméstico.

*Para mais notícias e informações sobre a ViewSonic, visite o site www.ViewSonic.com/la e siga a empresa no Facebook, LinkedIn, YouTube e Twitter.