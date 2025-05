Threadripper PRO no mercado brasileiro: Quem é o público que aproveita ao máximo seu desempenho e segurança

Atualmente, há uma infinidade de modelos de computadores para as mais diversas atividades – desde aproveitar os momentos de lazer, como jogar e assistir filmes ou séries, até aqueles que suportam tarefas de trabalho, estudos e pesquisas. Porém, existem profissões que exigem muito mais dos equipamentos utilizados e demandam máquinas mais poderosas. Para este desafio, estações de trabalho baseadas no AMD Ryzen Threadripper™ PRO são a ferramenta ideal para artistas, arquitetos e engenheiros que precisam de todo este desempenho, e estão cheias de recursos feitos para os fluxos de trabalho profissionais mais exigentes.

Com o recurso AMD Memory Guard, que criptografa toda a memória RAM utilizada em tempo real, as CPU’s têm como público-alvo usuários, laboratórios e empresas com alta demanda de processamento, como projetos de pesquisa, arquitetura, cálculos, engenharia, segurança, entre outros. Entre os benefícios do AMD Ryzen Threadripper™ PRO estão:

Liderança em desempenho: Criadores de conteúdo profissionais agora podem fazer uso do processador para estação de trabalho mais rápido e mais versátil já criado, com quantidades incomparáveis de núcleos para cargas de trabalho multi-thread que rivalizam com soluções concorrentes de soquete duplo e desempenho de thread único de alta frequência para tarefas de baixo thread. Esta capacidade exclusiva de computação de espectro total permite tempos de renderização reduzidos, iterações mais criativas, simulações mais rápidas, reconstruções de montagem rápida e interatividade com elementos 3D.

As CPUs AMD Ryzen Threadripper Pro serão vendidas no Brasil em três modelos: Threadripper PRO 3995WX, 3975WX e 3955WX. Saiba mais sobre a família de processadores em https://www.amd.com/pt/processors/ryzen-threadripper-pro.