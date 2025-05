Budweiser e Gaules levam jogos ao vivo da NBA para a Twitch

Segundo maior streamer do mundo no ranking de horas assistidas, o brasileiro Alexandre Gaules, parte integrante do Omelete Company, maior empresa de Cultura Pop do Brasil, a NBA (National Basketball Association) e a Budweiser, emissora oficial da liga no país, anunciaram nesta segunda-feira, dia 31, uma parceria inédita de longo prazo para o mercado nacional. O canal do Gaules será o primeiro da Twitch a transmitir ao vivo as partidas da liga para todo o Brasil. Democratizar o acesso aos jogos foi um dos objetivos de Budweiser ao se tornar emissora oficial da NBA no início desta temporada e, com a parceria, a magia do basquete vai chegar a novos públicos.

As transmissões começam na noite desta quarta-feira, dia 2, com uma rodada dupla: Atlanta Hawks x New York Knicks (Conferência Leste), a partir das 20h30min (horário de Brasília), e Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers (Conferência Oeste), às 23h, confrontos válidos pelos Playoffs da temporada 2020-2021 da NBA – nesta fase, as equipes se enfrentam em séries melhor-de-sete partidas, valendo vaga nas semifinais das conferências. Além disso, o canal do Gaules vai exibir os jogos das finais da Conferência Leste. Para assistir às transmissões, basta acessar o link: https://www.twitch.tv/gaules .

A relação de Gaules com o basquete começou recentemente quando, ao jogar o NBA2K (título de basquete mais vendido do mundo e um dos 20 mais vendidos na história dos games), o streamer virou ‘meme’ ao inserir o seu rosto em um jogador dentro do game e começar a jogar o modo carreira. E as transmissões dos jogos da NBA na Twitch prometem continuar essa história com o esporte oferecendo ao público uma forma totalmente nova de torcer e acompanhar o campeonato. A irreverência de Gaules vai se somar à participação da Tribo, que promete participar a cada momento em interações com o streamer durante os jogos.

“Descobrimos em uma pesquisa recente que o basquete é o segundo esporte mais assistido pela Tribo. Por isso, nos unimos à Budweiser e NBA para oferecer ao público mais um conteúdo inédito. Será uma nova experiência para mim e para Tribo, mas vamos aprender juntos sobre este novo universo. Acredito que esta nova parceria tenha tudo para ser longa e duradoura”, diz Alexandre Gaules.

Para Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil, a parceria com Bud e Gaules oferece uma experiência única aos fãs do que há de melhor no esporte e o universo dos games.

“Com a Budweiser, conseguimos juntar o melhor basquete do mundo com o segundo maior streamer do planeta. Essa é uma combinação única, sem precedentes e com uma conexão muito profunda junto aos nossos fãs. Teremos muitos jogos, uma variedade de conteúdos exclusivos e, principalmente, uma conexão especial com a Tribo nessa nova iniciativa. Não vemos a hora de assistir ao primeiro jogo streamado e estamos muito empolgados com o que vem por aí com essa parceria incrível.”

A possibilidade de atrair novos públicos foi o que chamou atenção da Budweiser para a parceria. Emissora oficial da liga no Brasil desde o início desta temporada, Budweiser tem democratizado ainda mais os conteúdos relacionados à liga aproximando ainda mais os fãs de suas paixões, nesse caso, o basquete.

“Desde o início dessa nossa caminhada como parceiros de mídia da NBA, queremos levar para as pessoas tudo o que elas desejam no universo do basquete, seja com a transmissão das partidas ou com o desenvolvimento de materiais únicos e inéditos. Começamos essa caminhada levando os jogos para o YouTube de Bud e da NBA de forma gratuita. Agora, estamos expandindo essa democratização em outros canais, atingindo os amantes da modalidade de uma forma nova e com uma linguagem própria. Tudo isso sem interromper os consumidores”, afirma Alice Alcantara, Head de Budweiser no Brasil.