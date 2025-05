Kingston anuncia nova marca de memória de alta performance para games: ‘Kingston FURY’

A Kingston Technology, líder mundial em produtos de memória e soluções de tecnologia, acaba de anunciar sua nova marca para memória gamer com alto desempenho: Kingston FURY. Após a venda da divisão HyperX, a companhia optou por dar uma nova cara à sua linha DRAM, flash e SSD gamer, investindo recursos e seu know-how para criar a primeira geração de produtos com a nova nomenclatura.

A Kingston FURY dá continuidade à evolução das soluções de memória de alto desempenho para entusiastas e gamers, apoiada por três décadas de experiência em engenharia, testes, fabricação e atendimento ao cliente da Kingston, maior fabricante independente de memória do mundo. A posição de liderança da empresa do mercado de DRAM reforça a paixão e comprometimento para fazer da Kingston FURY a memória líder do mercado gamer.