AMD mostra inovação líder de mercado em todo o ecossistema de computação de alto desempenho na COMPUTEX 2021

Durante a Computex 2021, a AMD (NASDAQ: AMD) apresentou suas mais recentes inovações de computação e tecnologia gráfica para acelerar o ecossistema de computação de alto desempenho, abrangendo jogos, PCs e data center. A Presidente e CEO da companhia, Dra. Lisa Su, revelou a última inovação em computação de alto desempenho lançada pela AMD com a nova tecnologia de chips 3D; expansão da adoção de tecnologias gráficas e de computação AMD nos mercados automotivo e móvel com os líderes da indústria Tesla e Samsung; novas ofertas de processador AMD Ryzen™ para entusiastas e PCs de consumo; desempenho de data center de liderança com os mais recentes processadores AMD EPYC™ de 3ª geração; e uma gama completa de novas tecnologias gráficas da AMD para jogadores.

“Na Computex, destacamos a adoção crescente de nossas tecnologias gráficas e de computação de alto desempenho à medida que a AMD continua definindo o ritmo de inovação para a indústria”, explicou a Dra. Lisa Su. “Com o lançamento de nossos novos processadores Ryzen e Radeon e a primeira onda de notebooks AMD Advantage, continuamos expandindo o ecossistema de produtos e tecnologias líderes da AMD para gamers e entusiastas. A próxima fronteira de inovação em nossa indústria é levar o design de chips à terceira dimensão. Nossa primeira aplicação da tecnologia de chips 3D na Computex demonstra nosso compromisso em continuar avançando em computação de alto desempenho para aprimorar significativamente as experiências do usuário. Estamos orgulhosos das parcerias profundas que cultivamos em todo o ecossistema para alimentar os produtos e serviços essenciais para nossas vidas diárias.”



Acelerando a inovação de chips e pacotes

A AMD continua a construir sua liderança IP e investimentos em tecnologias líderes de fabricação e empacotamento com a tecnologia de chips AMD 3D. Esta é uma inovação de embalagem que combina a arquitetura inovadora de chips da AMD com empilhamento 3D, usando uma abordagem de ligação híbrida líder da indústria que fornece mais de 200 vezes a densidade de interconexão de chips 2D e mais de 15 vezes a densidade em comparação com as soluções de embalagem 3D existentes. Pioneira em colaboração direta com a TSMC, a tecnologia líder da indústria também consome menos energia¹ do que as soluções 3D atuais e é a tecnologia de empilhamento de silício ativo sobre ativo mais flexível do mundo.

A AMD mostrou a primeira aplicação da tecnologia de chip 3D na Computex 2021 – um cache vertical 3D ligado a um protótipo de processador AMD Ryzen™ série 5000 projetado para oferecer ganhos de desempenho significativos em um amplo conjunto de aplicativos. A AMD está a caminho de começar a produção de futuros produtos de computação de ponta com chips 3D até o final deste ano.



Trazendo a arquitetura de jogos AMD RDNA™ 2 para novos mercados

A AMD anunciou que está trazendo novas experiências de jogos para os mercados automotivo e móvel por meio de parcerias profundas com líderes da indústria.

Os sistemas de infoentretenimento recentemente projetados no Tesla Model S e Model X são movidos por uma APU AMD Ryzen Embedded e uma GPU baseada na arquitetura AMD RDNA 2 que permite jogos AAA;

A AMD está realizando uma parceria com a Samsung em seu Exynos SoC de próxima geração, que contará com IP gráfico baseado na arquitetura AMD RDNA 2 que traz raytracing e recursos de sombreamento de taxa variável para os principais dispositivos móveis.



Placas de vídeo móveis AMD Radeon série 6000M potencializando laptops premium para jogos de última geração

A AMD apresentou várias novas soluções poderosas que elevam os jogos de alto desempenho a novos níveis.

AMD Radeon RX 6000M Series Mobile Graphics : Projetados para trazer desempenho de excelência, incrível fidelidade visual e experiências imersivas para gamers com laptops, as GPUs AMD Radeon RX 6000M Series aproveitam a inovadora arquitetura de jogos AMD RDNA 2 para oferecer desempenho em jogos até 1,5X² maior do que a arquitetura AMD RDNA.

: Projetados para trazer desempenho de excelência, incrível fidelidade visual e experiências imersivas para gamers com laptops, as GPUs AMD Radeon RX 6000M Series aproveitam a inovadora arquitetura de jogos AMD RDNA 2 para oferecer desempenho em jogos até 1,5X² maior do que a arquitetura AMD RDNA. AMD Advantage Design Framework: Um esforço colaborativo entre a AMD e seus parceiros globais de PC para fornecer a próxima geração de laptops premium para jogos, combinando gráficos móveis AMD Radeon RX série 6000M de alto desempenho, software AMD Radeon™ e processadores móveis AMD Ryzen™ série 5000 com tecnologias inteligentes exclusivas da AMD e outras características de design de sistema avançado. Os primeiros laptops AMD Advantage devem estar disponíveis nos principais fabricantes a partir deste mês.

Um esforço colaborativo entre a AMD e seus parceiros globais de PC para fornecer a próxima geração de laptops premium para jogos, combinando gráficos móveis AMD Radeon RX série 6000M de alto desempenho, software AMD Radeon™ e processadores móveis AMD Ryzen™ série 5000 com tecnologias inteligentes exclusivas da AMD e outras características de design de sistema avançado. Os primeiros laptops AMD Advantage devem estar disponíveis nos principais fabricantes a partir deste mês. AMD FidelityFX Super Resolution (FSR): Uma tecnologia de aprimoramento espacial de ponta projetada para aumentar a taxa de quadros em até 2,5X em títulos selecionados para oferecer uma experiência de jogo de alta qualidade e alta resolução. A tecnologia de código aberto oferece amplo suporte em mais de 100 processadores e GPUs AMD, bem como GPUs concorrentes, e mais de 10 desenvolvedores de jogos planejam integrar FSR em seus principais títulos e motores de jogo em 2021.

Expandindo o portfólio AMD Ryzen

A AMD expandiu a família Ryzen de processadores ainda mais no espaço de desktop com novas opções para sistemas comerciais e entusiastas

APUs de desktop AMD Ryzen Série 5000G: O Ryzen 7 5700G e o Ryzen 5 5600G trazem o poder da arquitetura Zen 3 e o desempenho gráfico Radeon integrados em um único chip e estarão disponíveis para o mercado faça você mesmo ainda este ano.

O Ryzen 7 5700G e o Ryzen 5 5600G trazem o poder da arquitetura Zen 3 e o desempenho gráfico Radeon integrados em um único chip e estarão disponíveis para o mercado faça você mesmo ainda este ano. Processadores de desktop AMD Ryzen PRO Série 5000: Processadores de desktop AMD Ryzen PRO série 5000: Os processadores de desktop das séries G e GE, também lançados na Computex, trazem desempenho de liderança e os recursos de segurança mais modernos para sistemas de nível empresarial prontos para negócios.

Resolvendo desafios de negócios com processadores AMD EPYC™ de 3ª geração

A AMD mostrou como seus processadores AMD EPYC de 3ª geração e parcerias profundas em todo o ecossistema de servidores estão possibilitando os serviços e experiências digitais dos quais bilhões de usuários contam todos os dias.

Com a introdução dos processadores EPYC de 3ª geração, a AMD mais do que dobrou o número de soluções disponíveis em comparação com o processador da geração anterior, incluindo soluções líderes para infraestrutura hiperconvergente, gerenciamento de dados, análise de dados e HPC que oferecem excelente desempenho, recursos de segurança e valor para os clientes.

Na primeira demonstração pública competitiva contra os mais recentes processadores escaláveis Intel Xeon usando um aplicativo de e-commerce, os processadores EPYC de 3ª geração entregaram 50% mais transações de negócios do que o sistema de dois soquetes mais poderoso da concorrência, mantendo um SLA³ comparável.

Os processadores AMD EPYC atualmente detêm 220 recordes mundiais⁴ em nuvem, cargas de trabalho corporativas e HPC e aplicativos.

