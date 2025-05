Anker lança Soundcore Life Dot 2, fone de ouvido wireless com autonomia de bateria de até 100 horas

Quem já experimentou um fone de ouvido com tecnologia TWS (True Wireless Stereo) sabe o que é o verdadeiro som estéreo sem fios em dispositivos móveis. Agora, imagine um fone de ouvido TWS com drivers dinâmicos de 8mm que entregam um som rico e balanceado, com 40% mais graves e 100% mais agudos, autonomia de 8 horas que pode chegar a 100 com seu estojo carregador quatro vezes mais poderoso que os convencionais, e ainda recurso de carregamento rápido que só precisa de dez minutos para proporcionar mais uma hora e meia de música, por exemplo. Esse é o Soundcore Life Dot 2, mais novo modelo de fone de ouvido da Anker, que está disponível na loja oficial da Anker, por R$ 599, ou por R$ 539,10 para pagamentos via PIX.

Além da qualidade impecável do som e da liberdade que dá ao usuário para usá-lo por longos períodos, o Soundcore Life Dot 2 mantém a tradição de conforto e design da Anker, que não poupou recursos para transformar o fone de ouvido em um acessório impecável, com airwings em silicone super macio e em três tamanhos diferentes, que se adaptam ao tamanho e formato das orelhas. O conforto e a segurança se completam com cinco tipos de eartips que vêm junto com o Soundcore Life Dot 2, e resistência à água e ao suor.

Facilidade é outra característica do Soundcore Life Dot 2. O modelo conta com microfone para o usuário fazer reuniões e atender ligações durante exercícios físicos, por exemplo, tem tecnologia push and go proprietária que facilita o pareamento com outros dispositivos Bluetooth e também permite facilmente mudar a função e usar os dois fones de ouvido ou um único lado, recurso ideal para ouvir música e fazer chamadas.

O Soundcore Life Dot 2 tem garantia de 18 meses. Mais detalhes estão disponíveis no site oficial da Anker.