TP-Link lança a câmera de segurança Tapo C310 no Brasil

TP-Link , líder global em conectividade, acaba de anunciar a expansão de sua linha Tapo. A câmera de segurança Wi-Fi Tapo C310 chega ao portfólio da marca no país e passa a fazer parte de suas soluções para casas conectadas. Com recursos como vídeo em alta definição, visão noturna avançada e detecção de movimentos, o dispositivo estará disponível no mercado a partir de junho pelo preço sugerido de R$ 399,90.

“Já somos líderes no segmento de roteadores e conectividade, e o lançamento de mais um produto da linha Tapo mostra nosso compromisso em oferecer soluções de ponta para que nossos consumidores possam, cada vez mais, usufruir dos benefícios de uma casa 100% inteligente. Estamos confiantes com o lançamento da Tapo C310 e outros dispositivos domésticos que devem chegar ao Brasil em breve”, declara Marcello Liviero, Diretor Nacional de Vendas da TP-Link no país.

A Tapo C310 se difere das já lançadas Tapo C100 e Tapo C200 por ser instalada externamente e, sendo inteligente, segura e de fácil configuração, é ideal para o monitoramento residencial. Entre suas especificações, a câmera oferece imagens nítidas, que auxilia na identificação e reconhecimento com alta resolução de 3 MP, visão noturna de até 30 metros e é resistente a condições climáticas adversas como chuva e poeira.

Utilizada a partir do aplicativo Tapo, disponível para Android e IOS, o dispositivo conta também com o recurso de detecção de movimentos, permitindo assim que o usuário a instale em ambiente externo e seja notificado em seu celular ao receber visitas, entregadores ou até possíveis intrusos que passem em seu campo de visão.

Além disso, ela ainda é equipada com as opções de áudio bidirecional – o que possibilita a comunicação através do microfone e alto-falante incorporados – e disparo de efeitos de luz e som para espantar visitantes indesejados.

Com controle de voz compatível com o Google Assistant e Amazon Alexa, a Tapo C310 permite armazenar até 128 GB de vídeos em um cartão MicroSD e além de visualização ao vivo, reprodução de vídeos para promover a segurança externa eficiente da sua casa .

Confira a ficha técnica da Tapo C310:

Tapo C310 – Câmera Wi-Fi de Segurança Externa

• Vídeo com Alta Definição: Grava todas as imagens em definição 3MP cristalina.

• Rede Cabeada ou Wireless: Conecte sua câmera à rede via Ethernet ou WiFi para uma instalação mais flexível.

• Visão Noturna Avançada: Fornece uma distância visual de até 30m, mesmo na escuridão total.

• Detecção de Movimento e Notificações: Notifica-o quando a câmera detecta movimento.

• Alarme de Som e Luz: Dispara efeitos de luz e som para espantar visitantes indesejados.

• Áudio Bidirecional: Possibilita a comunicação utilizando um microfone e alto-falante incorporados

• Armazenamento Seguro: Permite armazenar até 128 GB de vídeos 3MP em um cartão microSD localmente, oferecendo acesso conveniente às suas imagens de vídeo.

• Controle de Voz: Libera suas mãos com Controle de voz. Funciona com o Google Assistant e Amazon Alexa. (O Google Assistant e Amazon Alexa não estão disponíveis em todos os idiomas e países).