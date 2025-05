Samsung apresenta Galaxy M12 no Brasil

Buscando unir alta performance, praticidade, qualidade e design, a Samsung lança, nesta quarta-feira (2), o Galaxy M12 no Brasil. O smartphone apresenta design elegante, tela ampla, que aprimora a experiência no consumo de conteúdo, e um incrível conjunto quádruplo de câmeras traseiras, que garante alto nível de resolução em fotos e vídeos. Além disso, possui uma bateria de 5.000 mAh¹, feita para longas horas de utilização.

Com uma tela de 6,5 polegadas² e 90Hz de taxa de atualização, o Galaxy M12 permite uma experiência de visualização imersiva, elevando o nível ao assistir a filmes e séries, curtir jogos eletrônicos, navegar pelas redes sociais, visualizar e-mails ou participar de videoconferências. O design fosco, com textura metálica nas cores preta, azul e verde, garante aparência única e sofisticada ao smartphone.

Câmeras incríveis para todas as horas

Registrar momentos incríveis a cada hora do dia ou para uma situação específica é o grande desafio da lente de uma câmera. Pensando nisso, o Galaxy M12 conta com um poderoso conjunto de quatro câmeras traseiras, além de um incrível sensor frontal. A câmera de selfie, disponibiliza também o Modo Retrato para desfocar o fundo e destacar o rosto de forma bastante nítida.

Na parte traseira, o sensor macro³ captura uma imagem em seu detalhe, destacando, inclusive, texturas. Pode ser utilizado, por exemplo, para fotografar um prato de comida elaborado ou algum detalhe arquitetônico. Permite, também, o uso de desfoque natural ao redor para destacar ainda mais o objeto que será fotografado.

Para proporcionar fotos em um ângulo que chega a 123º, assim como a visão do olho humano4, o Galaxy M12 conta com uma lente ultra wide, de 5MP. Assim, é possível fazer fotos panorâmicas amplas e imersivas. Ao abrir a câmera, o recurso da lente reconhece automaticamente as cenas e indica o melhor momento para ser utilizada.

Já a câmera principal, de 48MP, é capaz de proporcionar fotos nítidas e com a luz ideal, a qualquer hora do dia. A câmera para profundidade garante um retrato perfeito e natural diante do fundo, focando apenas no que se deseja.

Bem-estar na palma da mão



Imagem meramente ilustrativa

O Galaxy M12 também conta com ferramentas para acompanhamento e otimização de uma rotina saudável. Por meio do aplicativo Samsung Health, é possível personalizar e monitorar uma variedade de dados ao rastrear atividades como alimentação, exercícios físicos, meditação e qualidade do sono. A função permite, ainda, que o usuário desafie amigos para o acompanhamento em conjunto das atividades que levam bem estar ao dia a dia.

Alto nível de desempenho para atividades do dia a dia

Para garantir alta performance para as tarefas do cotidiano, o Galaxy M12 conta com o processador octa-core, memória RAM de 4GB e 64 GB⁵ de armazenamento interno (podendo ser expandido com cartão MicroSD⁶ de até 1TB, vendido separadamente). Possui, ainda, bateria de 5.000 mAh¹, que garante longas horas de uso. E, quando for necessário recarregar o dispositivo, há carregamento rápido⁷ de 15W.

Preço e disponibilidade

O Galaxy M12 já está disponível nas cores preto, azul e verde, com preço sugerido de R﹩ 1.599,00, e venda realizada exclusivamente online, na loja virtual da Samsung e nos e-commerces das redes varejistas parceiras.

Para obter mais informações sobre o Galaxy M12, acesse https://news.samsung.com/br/ ou https://www.samsung.com/br/ .

Galaxy M12

*Todas as funcionalidades, recursos, especificações e outras informações do produto fornecidas neste documento, incluindo, entre outros, benefícios, design, preço, componentes, desempenho, disponibilidade e capacidades do produto, estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

¹ A duração real da bateria varia conforme o ambiente de rede, recursos e aplicativos usados, frequência de chamadas e mensagens, número de cargas e muitos outros fatores.

² Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados.

³ A ferramenta Macro câmera é somente suportada pela câmera traseira.

4 A Câmera ultra wide captura até 4,3 vezes mais em termos de área de captura. O campo de visão resultante pode ser menor quando ocorre a correção ultra-ampla da lente. Os resultados podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento.

⁵ A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo. A memória real disponível ao usuário pode variar de acordo com a operadora e pode mudar após a execução das atualizações de software.

⁶ Cartão MicroSD vendido separadamente. A disponibilidade pode depender do país e do fabricante.

⁷ A velocidade de carregamento real pode variar dependendo do uso real, condições de carga e outros fatores.