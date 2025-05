Epson celebra marco de 5 milhões de impressoras EcoTank vendidas no país com campanha solidária

A Epson, líder no segmento de impressoras tanque de tinta, alcançou em 2021 o marco de 5 milhões de impressoras EcoTank vendidas no Brasil. Pioneira na introdução de equipamentos com tecnologia tanque de tinta no mercado, a marca lidera a categoria com um portfólio de soluções de alto rendimento e eficiência.

Para celebrar a trajetória da linha no Brasil, a Epson promoverá a campanha solidária “5 milhões de sorrisos”, que reverterá parte das vendas de impressoras EcoTank para iniciativas de promoção da educação pela Fundação Abrinq, organização sem fins lucrativos que beneficia mais de 8 milhões de crianças e adolescentes no Brasil.

Ao comprar uma impressora EcoTank em qualquer canal de venda do Brasil, os consumidores também concorrerão a 10 prêmios de R$ 5 mil. Todos os produtos da linha estarão contemplados na campanha, que será realizada a partir de 7 junho deste ano. Para saber mais sobre a campanha, o consumidor pode acessar https://www.5milhoesdesorrisos.com.br

“A Epson está muito contente com o legado que promoveu ao criar a linha EcoTank e sem dúvidas, chegar a este número de 5 milhões de unidades vendidas é um marco a ser celebrado. Além disso, nós sabemos o quanto a tecnologia tem sido vantajosa para o consumidor. Temos em nossa essência a preocupação em gerar transformações positivas para a sociedade e nada mais justo do que celebrar essa conquista com uma campanha que ajude a promover mudanças na educação das crianças em nosso país”, ressalta a gerente regional de Marketing da Epson, Cinthia Araújo.

Segundo Esther Hamoui, gerente de produtos sênior da Epson, a marca antecipou uma verdadeira necessidade do mercado por meio da linha EcoTank, que promove impressões de qualidade com maior economia, já que utiliza garrafas de tinta, que rendem mais. “A tecnologia tanque de tinta já domina o mercado brasileiro, por atender o desejo dos consumidores por impressoras versáteis e eficientes. É possível imprimir mais e alcançar um resultado superior, o que vem acelerando a substituição dos equipamentos com cartucho”, explica.