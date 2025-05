Como usar a função Multitela para ver até quatro conteúdos simultâneos nas TVs Samsung

Conhecido na última geração de TVs Samsung, o recurso Multitela foi aprimorado para o line-up de 2021. Agora, a função está disponível em alguns modelos para dividir a tela em até quatro. Abaixo, mostramos como é possível fazer isso pelo controle SolarCell.

Nas TVs que têm definição de imagem de 8K, como as Neo QLED QN900A e QN800A, é possível dividir a tela em até quatro partes. Já nas Neo QLED QN90A e QN85A, nas QLED Q80A, Q70A e Q60A e na Crystal UHD AU9000 o recurso permite dividir a tela em duas partes.

A tecnologia foi desenvolvida para que se possa alinhar diferentes informações sem precisar de mais dispositivos, atendendo aos mais diversos públicos. Assim, por exemplo, os fãs de esportes podem acompanhar uma transmissão esportiva ao mesmo tempo em que checam a classificação do torneio em um site, até mesmo dividir a tela para ver duas partidas ao mesmo tempo, na sua TV e Redes Sociais.

Isso vale também para quem quer curtir um show ou clipe musical e quer aprender a letra de cada canção em uma página de internet ao lado do vídeo. Já os gamers podem usar o Multitela para conferir um tutorial em texto ou vídeo ao mesmo tempo em que tenta vencer cada desafio no jogo favorito. Ou seja, são muitas possibilidades.

Para explorar as vantagens da função Multitela, basta seguir o passo a passo abaixo:

• Pressione o botão Multitela localizado no canto superior direito do controle SolarCell.

• Escolha a opção indicada pelo menu, que representará o conteúdo escolhido para a primeira tela. Algumas opções já estão previamente configuradas, como exercícios ou transmissões de esportes, mas também é possível você configurar a sua preferência de tela

• Para escolher o segundo conteúdo, repita os procedimentos e pressione o botão Multitela. Sem tirar a primeira escolha, é dada a opção para selecionar o que será exibido na outra apresentação.

• É possível também que uma das apresentações secundárias na tela seja uma videochamada¹. Isso é possível com o Tap View², que ocorre com um toque do smartphone compatível na lateral da TV.

• Para mudar o tamanho de uma das telas, selecione o conteúdo desejado com o botão “select” e escolha a opção desejada pré-configurada de tamanho ou a função “Picture in Picture” em que a tela fica apenas em um canto menor.

*Compatível com determinados smartphones com sistema operacional Android e iOS. Pode haver limitação da resolução dos conteúdos divididos na tela.

¹Para a experiência completa onde o usuário integra uma câmera à TV, é necessária a aquisição de câmeras vendidas separadamente.

As câmeras compatíveis com a função são as webcams Logitech modelos C920, C920s, C922, C922x, C925e, C930e. Os modelos listados podem não estar disponíveis para comercialização no Brasil ou serem descontinuados a qualquer tempo sem aviso prévio, O aplicativo Google Duo é necessário para conectar-se à vídeo chamada. O aplicativo pode não estar disponíveis em todas as Smart TV Samsung. A plataforma Samsung Smart TV é usada pelos provedores de conteúdo para disponibilizar aplicativos. Os provedores de conteúdo podem remover aplicativos da plataforma Smart TV ou parar de dar suporte a qualquer momento. O prazo entre o lançamento e a disponibilização de um aplicativo pode variar. A utilização de alguns aplicativos podem estar sujeito a acordos de fornecedores de serviços terceiros. Alguns recursos, aplicativos e serviços exigem consentimento para a coleta e uso de informações pessoais e/ou acessórios vendidos separadamente. Eventuais custos de assinatura ou contratação poderão ser cobrados pelos desenvolvedores dos aplicativos.²Na primeira configuração, será necessário autorizar o espelhamento do conteúdo; nos usos seguintes do recurso, não será mais preciso passar por esse processo de autorização.

²Na primeira configuração, será necessário autorizar o espelhamento do conteúdo; nos usos seguintes do recurso, não será mais preciso passar por esse processo de autorização.

Compatível com os celulares Galaxy Z Flip and Fold, Galaxy S8 e superior, Galaxy Note 8 e superior, Galaxy A6+ e superior, Galaxy J8 e superior, Galaxy Tab S3 e superior, Galaxy Tab A 8.0 (2017 e superior) Galaxy Tab A 10.1 (2016 e superior) com sistema Android a partir da versão 8.1 e para o aplicativo SmartThings a partir da versão 1.7.47