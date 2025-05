Dobre suas possibilidades: Samsung lança nova campanha da linha Galaxy Z no Brasil

Mais inovadora linha de smartphones no mundo, os smartphones Galaxy Z reinventam o conceito de dispositivos móveis com a tecnologia de tela dobrável. E, para destacar esse benefício em uma sociedade cada vez mais conectada, a Samsung lançou, nesta terça-feira (01), a nova campanha da linha Galaxy Z no Brasil.

“Com o Galaxy Z Fold2 5G¹ e o Galaxy Z Flip, a Samsung vai além dos formatos tradicionais de smartphones, oferecendo aos usuários experiências diversificadas. Os dois dispositivos permitem uma divisão de telas com objetivo de otimizar as atividades do dia a dia, como atender a uma ligação enquanto checa e-mails ou navega nas redes sociais. Os recursos multitarefas evoluíram para permitir mais sofisticação e exclusividade no conceito de smartphones”, destacou Roman Cepeda, vice-presidente de marketing da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

O vídeo, que evidencia a incrível tecnologia dos smartphones da linha Galaxy Z ao destacar o design inovador e o conceito de dobráveis, tem duração de aproximadamente 30 segundos. Ele será divulgado nos canais de TV aberta e fechada, além das plataformas digitais da Samsung Brasil.

Conheça os dobráveis

O Galaxy Z Fold2 5G¹ conta com uma série de soluções avançadas para oferecer uma experiência ergonômica ao ser manuseado. O Samsung Ultra Thin Glass na tela principal², por exemplo, reforça o design premium do display, e a dobradiça se encaixa perfeitamente ao dispositivo com o mecanismo CAM. A janela Multi-Ativa³ permite que o usuário abra vários arquivos do mesmo aplicativo simultaneamente e visualizá-los lado a lado⁴. Além disso, o smartphone conta com bateria de longa duração de 4.500mAh⁵ e carregamento super rápido⁶, evitando que o usuário precise se preocupar com a bateria ao longo do dia.

O Galaxy Z Flip, por sua vez, também traz o design inovador da tecnologia dobrável. Quando fechado, ele cabe na palma da mão, podendo ser facilmente guardado no bolso ou na bolsa sem ocupar muito espaço. Quando desdobrado, o Galaxy Z Flip se adapta a diferentes ângulos, criando também oportunidades de conexão a um cotidiano cada vez mais multitarefa.

Para obter mais informações sobre o Galaxy Z Fold2 5G e sobre o Galaxy Z Flip, acesse https://news.samsung.com/br/

*Todas as funcionalidades, características, especificações e outras informações dos produtos apresentadas neste documento, incluindo, mas não limitadas a, benefícios, design, preço, componentes, desempenho, disponibilidade e funcionalidades estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

¹ Requer conexão de rede 5G ideal de latência ultrarrápida e ultrabaixa, disponível em mercados selecionados. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.

² É possível notar um vinco no centro da tela principal. Isso é uma característica natural do smartphone.

³ Os usuários também podem usar a ferramenta Multi-Active Window na Tela da Cobertura com duas janelas divididas horizontalmente. Multi Active Window funciona com aplicativos selecionados; aplicativos compatíveis em ascensão por meio de desenvolvedores de terceiros.

⁴ Atualmente disponível com três aplicativos nativos, incluindo Samsung Notes, Internet, Myfiles e aplicativos do Office no Microsoft 365. (Atualmente disponível apenas entre diferentes funções).

⁵ Estimado em relação ao perfil de uso de um usuário médio / típico. Avaliado independentemente pela Strategy Analytics entre 25/07/2020 – 04/08/2020 no Reino Unido com versões de pré-lançamento do SM-F916 na configuração padrão usando redes 5G Sub6 (NÃO testado em rede 5G mmWave). A vida útil real da bateria varia de acordo com o ambiente de rede, recursos e aplicativos usados, frequência de chamadas e mensagens, número de vezes que a bateria é carregada e muitos outros fatores.

⁶ Ao usar o carregador e o cabo incluídos.