Amazon anuncia o Prime Day Show apresentando Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi

A Amazon anuncia hoje que os premiados e inovadores artistas Billie Eilish, H.E.R e Kid Cudi participarão do Prime Day Show, um evento musical dividido em três partes, realizado pelo Amazon Music, que apresenta destaques do que há de melhor na música e no entretenimento em comemoração ao Prime Day. Todos os três episódios do Prime Day Show serão lançados globalmente a partir de 17 de junho no Prime Video e estarão disponíveis para todos os clientes por 30 dias, com ou sem uma assinatura Prime.

“Foi incrível trabalhar com Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi para dar vida à música deles por meio dessas experiências”, disse Ryan Redington, vice-presidente de Indústria Musical do Amazon Music. “Assistir a esses artistas de renome mundial criarem três shows do fundo de sua imaginação foi diferente de tudo o que já tínhamos feito antes. Estamos entusiasmados em trazer os fãs conosco para celebrar o trabalho desses três cantores marcantes ​​e o Prime Day”.

“Esses artistas são ícones da música, que não apenas abriram novos caminhos na indústria, mas são contadores de histórias inspiradoras e visionários”, disse Jennifer Salke, chefe do Amazon Studios. “Estamos empolgados com a parceria com Billie, H.E.R. e Cudi para oferecer essa autenticidade de personalidades fortes para os fãs de todo o mundo enquanto celebramos o Prime Day”.

Os espectadores do Prime Day Show terão três experiências únicas, que combinam performance e storytelling, transportando os fãs para cenários inspirados em Paris, no Dunbar Hotel e no espaço sideral.

PRIME DAY SHOW x BILLIE EILISH

Billie dá vida a um atemporal bairro parisiense, com uma série de apresentações cinematográficas. Inspirado na cidade conhecida como o berço do cinema, o show foi dirigido por Billie Eilish e Sam Wrench e apresenta novas músicas do próximo álbum de Billie: “Happier Than Ever”. Este tributo musical de tirar o fôlego foi inspirado na admiração de longa data de Billie por uma época distante.

O Prime Day Show x Billie Eilish é produzido pela Fremantle e Amazon Studios e dirigido por Billie Eilish e Sam Wrench. Ashley Edens é responsável pela produção executiva e Sam Wrench, pela coprodução executiva. Duração: aproximadamente 27 minutos.

PRIME DAY SHOW x H.E.R.

Conhecido como o centro da cultura negra de Los Angeles nas décadas de 1930 e 40, o icônico Dunbar Hotel hospedou algumas das figuras mais proeminentes de seu tempo, incluindo os artistas Duke Ellington, Lena Horne, Billie Holiday e muitos mais. Em um tributo musical moderno a esta peça lendária e importante da história e da cultura, H.E.R. imagina como seria o The Dunbar Hotel se ele existisse em 2021, ambientando a apresentação das novas músicas de seu álbum “Back Of My Mind”.

The Prime Day Show x H.E.R. é produzido pela Fremantle, Wolf + Rothstein e Amazon Studios e dirigido por crianças. Ashley Edens atua como produtora executiva ao lado de Chad Taylor, Fam Rothstein e Sam Wrench, como coprodutores executivos. Duração: aproximadamente 25 minutos.

PRIME DAY SHOW x KID CUDI

Enquanto embarca em sua maior missão até o momento, Kid Cudi parte da Terra para estabelecer uma nova comunidade na Lua nesta performance intercósmica. Apresentando músicas do álbum “Man on the Moon III”, Cudi colabora com a International Space Orchestra, a primeira orquestra do mundo composta por cientistas espaciais do Centro de Pesquisa Ames da NASA, do Instituto SETI e da International Space University (ISU), como sua banda de apoio, em uma colisão musical que desafia a visão, o som e o espaço.

O Prime Day Show x Kid Cudi é produzido por Fremantle, Wolf + Rothstein, MAD SOLAR e Amazon Studios e dirigido por Sam Wrench. Ashley Edens atua como produtora executiva ao lado de Chad Taylor, Fam Rothstein e Sam Wrench como coprodutores executivos. Duração: aproximadamente 25 minutos.

A partir de hoje, os usuários do Amazon Music podem acessar a playlist oficial do Prime Day Show aqui ou perguntando “Alexa, toque a playlist do Prime Day Show” para transmitir os últimos sucessos de Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi. O Prime Day Show também estará disponível para transmissão no Twitch, IMDb TV e em dispositivos do Amazon, incluindo Fire TV, Echo Show e tablets Fire no Prime Video.

Para comemorar a sua performance no Prime Day Show, Billie Eilish lança uma coleção de camisetas, moletons, pôsteres, acessórios e muito mais na Amazon em 17 de junho, no mesmo dia da apresentação. Os fãs poderão comprar os produtos enquanto assistem ao Prime Day Show x Billie Eilish via X-Ray no Prime Video, em amazon.com/BillieEilish ou no aplicativo Amazon Music.

Celebre o Prime Day

O evento anual Prime Day do Amazon será realizado nos dias 21 e 22 de junho, dando início ao inverno com dois dias dedicados aos negócios e às melhores economias que o Prime tem a oferecer. Esta oportunidade proporcionará aos assinantes Prime mais de 2 milhões de possibilidades de negócios em todas as categorias, incluindo o melhor do entretenimento. Por exemplo, os membros Prime que ainda não experimentaram o Amazon Music Unlimited podem obter a melhor promoção de todos os tempos, com quatro meses grátis com acesso ilimitado a mais de 70 milhões músicas sem anúncios de propagandas e milhões de episódios de podcast. Além disso, com a compra de selecionados dispositivos Amazon Echo, os novos usuários Prime do Amazon Music Unlimited podem adquirir seis meses grátis. Os membros Prime também poderão apoiar pequenas empresas neste Prime Day, com mais de um milhão de promoções de pequenas e médias empresas. Os usuários podem fazer compras em empresas locais pertencentes a negros, mulheres, propriedades familiares e em muitos outros pequenos negócios. Qualquer pessoa pode se inscrever no Prime ou iniciar um teste gratuito de 30 dias em amazon.com/primeday para participar do Prime Day.