HD 250BT da Sennheiser chega ao Brasil

Já pensou em matar a saudade de uma balada eletrônica sem sair de casa? Para quem relembra com nostalgia da efervescência da vida noturna, a Sennheiser apresenta o HD 250BT. O modelo, que surpreende por sua alta performance, foi inspirado na mesma experiência de áudio vivida pelos mais renomados DJs do mundo. Em termos de investimento, o modelo é um dos produtos de entrada da alemã, queridinha dos profissionais da música mas que, cada vez mais, conquista espaço entre o público não profissional que se mostra exigente no que diz respeito à qualidade sonora.

A aposta da Sennheiser no HD 250BT para o público brasileiro não para por aí. Para comunicar o seu lançamento, a marca preparou o primeiro shooting local e com a cara do país. A proposta de tropicalizar a Sennheiser não se limita a apenas apresentar os produtos para o consumidor brasileiro, mas inseri-los ao lifestyle de uma cultura que tem a música como protagonista.

Com Drivers dinâmicos, conectividade Bluetooth de última geração, bateria com duração de até 25 horas, compatível com os mais avançados codecs de áudio e um design durável – o HD 250 BT foi pensado para aplicar doses de aventuras no dia a dia. Para atender toda a multidisciplinaridade da vida contemporânea, o HD 250 BT permite ouvir música por horas seguidas, assistir a vídeos e até mesmo receber ligações por meio de seu microfone embutido.

Os novos fones de ouvido HD 250BT da Sennheiser oferecem uma ótima experiência de áudio

O HD 250BT apresenta um design leve, com isolamento de ruído externo otimizado e controles intuitivos, e é equipado com a famosa tecnologia de transdutor da Sennheiser. O suporte para codecs de áudio de alta qualidade, como AAC e aptX™, bem como a sólida conectividade Bluetooth 5.0, garantem uma notável qualidade com graves dinâmicos para ouvir música em qualquer lugar. Para os ouvintes que buscam uma experiência de áudio personalizada, o equalizador intuitivo do aplicativo Sennheiser Smart Control torna possível o ajuste de som de acordo com as preferências individuais. Enquanto isso, aptX ™ de baixa latência permite a sincronia perfeita do áudio com a ação na tela, enquanto o usuário assiste a vídeos.