Webjump abre 15 vagas para profissionais de TI com início imediato e remoto

A Webjump, empresa de tecnologia focada em transformação digital, e única Magento & Adobe Gold Partner brasileira com selo Specialized Commerce na América Latina anuncia a abertura de vagas para profissionais de tecnologia.

São 15 posições nas áreas de Agilidade (projetos), Desenvolvimento, Qualidade, Design e Comercial, para modelo de trabalho remoto (“home office”) e início imediato, com contratação CLT.

Os cargos são para Business Development Manager; Squad Leader Júnior e Pleno; Desenvolvedor Back-end Júnior, Pleno e Sênior; Desenvolvedor Front-end Júnior, Pleno e Sênior; Desenvolvedor Mobile Pleno; Analista de QA Júnior, Pleno e Senior; Product Designer; e Analista de Pré-Vendas.

Os pré-requisitos para os candidatos incluem, além de conhecimentos técnicos que variam de acordo com a vaga, disposição para novos aprendizados e iniciativa para buscar maneiras diferentes na resolução de problemas. Conhecimentos e atuação em eCommerce serão considerados diferenciais.

Os interessados devem enviar currículo para [email protected] ou se cadastrar pelo https://www.webjump.com.br/carreiras. No site, há informações mais detalhadas sobre cada vaga, bem como benefícios incluídos.

Serviço:

Vagas de trabalho abertas pela Webjump:

• [Gestão de Projetos] Business Development Manager – 1

• [Projeto/Agilidade] Squad Leader Júnior – 1

• [Projeto/Agilidade] Squad Leader Pleno – 1

• [Desenvolvimento] Desenvolvedor Back-end Júnior – 1

• [Desenvolvimento] Desenvolvedor Back-end Pleno – 1

• [Desenvolvimento] Desenvolvedor Back-end Sênior – 1

• [Desenvolvimento] Desenvolvedor Front-end Júnior – 1

• [Desenvolvimento] Desenvolvedor Front-end Pleno – 1

• [Desenvolvimento] Desenvolvedor Front-end Sênior – 1

• [Desenvolvimento] Desenvolvedor Mobile Pleno – 1

• [Qualidade] Analista de QA Júnior – 1

• [Qualidade] Analista de QA Pleno – 1

• [Qualidade] Analista de QA Sênior – 1

• [Design] Product Designer – 1

• [Comercial] Analista de Pré-Vendas – 1

Sobre a WEBJUMP

A WEBJUMP é uma empresa de tecnologia focada em transformação digital e a única Magento & Adobe Gold Partner brasileira com selo Specialized Commerce na América Latina, com equipes de desenvolvimento ágil e UX/UI Design para eCommerce B2B e B2C. Por meio de sua metodologia, é referência global em soluções tecnológicas, proporciona a transformação digital de seus clientes prezando por qualidade, transparência e comunicação assertiva em todas as fases dos projetos desenvolvidos. A empresa destaca-se na busca incessante pela excelência – uma filosofia colocada em prática há mais de 13 anos.

Para mais informações, acesse https://webjump.com.br/ .