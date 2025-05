Dia Mundial do Meio Ambiente: Conheça as inovações das TVs da Samsung para um futuro sustentável

O ano de 2021 marca o 15º ano da Samsung como líder global na venda de televisores e o lançamento de uma nova era anunciada pela área de Visual Display da companhia. Durante o último Consumer Electronics Show (CES 2021), a Samsung apresentou sua nova Jornada de Sustentabilidade “Going Green”, que contempla uma série de inovações e compromissos da marca para ampliar suas ações em prol de um mundo melhor para todos.

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no próximo dia 5 de junho, conheça as principais ações da companhia para um futuro mais sustentável e acessível.

Compromisso com o meio ambiente

As novas TVs da marca já vêm com um controle remoto alimentado por energia solar que pode ser recarregado por luz interna, luz externa ou USB. Isso ajudará a evitar o desperdício de 99 milhões de pilhas AA projetadas ao longo de sete anos.

Para completar, as novas embalagens podem ser transformadas em utensílios domésticos, como brinquedos, casa para animais de estimação e porta-revistas.

Veja como montar sua embalagem e ter um novo objeto para casa.

Um futuro sustentável e acessível para todos

Além das inovações em prol da sustentabilidade, a linha de televisores 2021 da Samsung conta com uma série de tecnologias para serem acessíveis para todos. Os recursos de alto contraste, inversão de cores e zoom em linguagens de sinais estão disponíveis em toda a linha e proporcionam a pessoas com dificuldades auditivas, surdas, com baixa visão e cegas a capacidade de otimizar seu uso de acordo com suas necessidades e preferências.

Disponíveis em todos os modelos Neo QLED 2021, estes recursos trazem os mais recentes avanços em tecnologia e Inteligência Artificial para ajudar mais pessoas a desfrutar de uma experiência cinematográfica do conforto de suas casas.

Até 2022, a Samsung ainda se compromete a expandir seu recurso Guia de Voz – que fornece orientação de áudio para pessoas cegas e com baixa visão. E a companhia continuará a desenvolver novos recursos baseados em IA para melhorar a acessibilidade das suas TVs nos próximos anos.

Consulte nossa loja online para mais informações e opções de produtos.

*O controle remoto SolarCell está disponível a partir da linha QLED 2021. O carregamento via cabo USB é compatível com o Tipo C. Cabo USB não é um item incluso.

** Recursos de acessibilidade disponíveis a partir da linha Crystal (AU8000).

***99 milhões de bateria AA ao longo de 7 anos de uso. 7 anos é o ciclo médio dos dispositivos de TV.