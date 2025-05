No Man’s Sky e mais 7 jogos recebem suporte ao DLSS e NVIDIA Reflex

A NVIDIA lançou o GeForce Game Ready driver com suporte para a GPU 3080 Ti, nova placa topo de linha para games da empresa. O driver oferece dezenas de aprimoramentos e otimizações para diversos jogos. No Man’s Sky agora tem suporte ao DLSS, enquanto que a tecnologia Reflex está chegando para Escape From Tarkov e War Thunder. Chilvary 2 e Sniper Ghost Warrior Contracts 2 receberão o Reflex já no dia do lançamento.

Alimentada pela arquitetura Ampere da NVIDIA, a GeForce RTX 3080 Ti entrega um incrível salto de performance e fidelidade com recursos como Ray Tracing, aumento de performance com a IA do NVIDIA DLSS, redução de latência com a tecnologia Reflex, e agora o NVIDIA Broadcast traz memória adicional, o que garante mais velocidade nos aplicativos mais populares entre os criadores de conteúdo.

No Man’s Sky ganha suporte a NVIDIA DLSS

No Man’s Sky, da Hello Games, recebeu uma atualização do NVIDIA DLSS , que traz a tecnologia de aceleração de performance tanto para o desktop, quanto para a realidade virtual. Essa atualização aumenta a performance no desktop em até 70% a 4K, aprimorando substancialmente a resposta ao gameplay e proporcionando aos usuários da GeForce RTX uma melhor experiência. Enquanto que, no VR, o DLSS dobra a performance com os gráficos no Ultra, mantendo 90 FPS ao utilizar o Oculus Quest 2 com a RTX 3080.

Mais de 130 jogos e aplicativos já possuem ray tracing, DLSS e as tecnologias de IA da RTX.

Escape From Tarkov e War Thunder recebem o NVIDIA Reflex

Escape from Tarkov, shooter em primeira pessoa, receberá o suporte ao NVIDIA Reflex em breve, fazendo com que os jogadores fiquem mais competitivos devido ao sistema de redução de latência.

War Thunder, jogo de ação militar multiplayer free-to-play, já tem suporte à tecnologia Reflex. Quando habilitado, a latência é reduzida em até 43%, melhorando perceptivelmente o tempo de resposta.

Atualmente, o NVIDIA Reflex está presente em 12 dos 15 shooters competitivos mais jogados.

Mais jogos e atualizações

O NVIDIA Game Ready para a GeForce RTX 3080 Ti também inclui outros recursos, como: