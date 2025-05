Nova campanha da Samsung lança “desafio do passinho” para mostrar todo o poder absurdo da linha Galaxy A

Unindo criatividade, diversão e todo o poder absurdamente Galaxy, a Samsung lança nova campanha para os smartphones da linha Galaxy A. A partir deste sábado (5), usuários da plataforma TikTok estão convidados a mostrar seu talento e a entrar no ritmo do passinho por meio da #PassinhoAbsurdo. A campanha, criada em parceria com a F.Biz e Spark, busca ressaltar o poderoso conjunto de câmeras, telas e baterias absurdamente Galaxy da linha de smartphones Galaxy A.

“Hoje vivemos uma era em que a participação das pessoas nas redes sociaisé constante, e o TikTok, por ser uma plataforma de vídeo e entretenimento, se destaca como um importante caminho de expressão, pertencimento e diálogo direto com essacomunidade. Nesse sentido, lançamos o desafio #PassinhoAbsurdo, buscando ressaltar a autenticidade e a linguagem da plataforma, e reforçar ainda mais o vínculo entre a linha Galaxy A e a Geração Z”, afirmou Juliano Fortini, head de Digital Media & Data da divisão de dispositivos móveis da Samsung do Brasil.

A #PassinhoAbsurdo traz de volta o sucesso da música da campanha, desenvolvida em parceria com o DJ Pedro Sampaio e a cantora Malía. Ao usar a hashtag, as pessoas serão convidadas a entrar no ritmo para fazer um dueto com os passinhos mais absurdos que existem. Na dança, uma coreografia na parte de cima, desenvolvida pela influenciadora Juju Franco, é complementada pelos mais incríveis passinhos na parte de baixo. De astronauta dançando na lua a passinho de patins e dinossauro dançante, todos ficarão disponíveis para que o usuário faça o seu vídeo com as “pernas” que mais gostar.

Além de Juju Franco, também participam da campanha: Pedro Sampaio, Malía, Klara Castanho, Maísa, Duda Pimenta e a salsicha dançarina que faz sucesso no TikTok, a Nobody Sausage. Os vídeos com o desafio #PassinhoAbsurdo podem ser compartilhados no TikTok a partir de 05/06/2021. Alguns serão selecionados para divulgação no canal oficial da Samsung no TikTok, que foi lançado nesta sexta-feira (04).

“O lançamento do canal oficial da Samsung Brasil no TikTok é mais uma maneira de aproximar a conexão da marca com a comunidade, abrindo espaço para conteúdos que tenham uma linguagem própria e se conectem organicamente com o público”, disse Fortini.