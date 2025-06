Good in Gaming: iniciativa promove torneio público de Fortnite com mil vagas abertas para jogadores brasileiros

A Alienware e a Team Liquid anunciam a realização da etapa brasileira do Alienware Tournament Series (ATS), um torneio aberto ao público e voltado a novos talentos que querem testar suas habilidades em um ambiente competitivo. O campeonato representa a primeira ação nacional do programa Good in Gaming , uma iniciativa global da marca de PCs gamers e da equipe de eSports voltada a promover uma cultura de inclusão e criar oportunidades para que jovens possam desenvolver uma carreira no games focando em quatro pilares: comunidade, educação, empoderamento e competição.

Com etapas nos dias 10 de junho e 17 de julho, o torneio ATS terá premiação em dinheiro, além de equipamentos Alienware. A disputa reunirá até mil jogadores de Fortnite de todo Brasil. As inscrições são gratuitas e já estão abertas por meio deste link . Clique aqui para acessar o regulamento completo.

Com o cross-play do Fortnite, os jogadores – que devem ter ao menos 13 anos- podem escolher qual plataforma (consoles, mobile ou computador) utilizarão para o torneio. “Jogadores profissionais e streamers com grande público possuem acesso facilitado às competições, mas entendemos que é preciso abrir as portas e incentivar a diversidade, para que todos tenham sua chance de brilhar”, diz Juliana Macedo, Gerente de Marketing de Gaming da Dell Technologies.

Todos os participantes do torneio estarão aptos a se candidatar para mentorias de carreira do Good in Gaming e para concorrer a uma bolsa de estudos, no valor de US﹩ 7 mil, que podem ser direcionados à instituição de ensino e área de estudo à escolha do selecionado pelo programa. Para concorrer às oportunidades, os participantes devem enviar uma redação ou um vídeo-depoimento de até 4 minutos, se apresentando e respondendo uma das duas perguntas “Se você tivesse a chance, o que faria para criar uma comunidade on-line mais segura, diversa e inclusiva, e por que isso é importante para você?” ou “Descreva um momento em que você passou, e superou, um desafio relacionado a diversidade.” A candidatura deverá ser enviada por meio deste link após a participação no campeonato.

“Queremos reconhecer o potencial dos jogadores, oferecendo recursos e conexões essenciais para que eles possam se desenvolver nos eSports e descobrir sua vocação dentro dos cenários competitivos”, explica Juliana Macedo. “Trabalhamos para inspirar e para motivar que eles busquem por seus objetivos. Esperamos criar uma mudança positiva, abrindo portas para uma nova geração de jogadores”, comenta.

Para cada partida realizada por um participante do torneio, a Alienware vai doar US﹩1,00 * à The AbleGamers Charity, uma organização sem fins lucrativos, criada em 2004 para melhorar o acesso de pessoas com deficiência ao cenário gamer, permitindo que mais pessoas possam fazer parte da comunidade global de jogos. A instituição cria ferramentas de design acessível para jogos, auxilia indivíduos na obtenção dos periféricos de que precisam e trabalha com desenvolvedoras e empresas de videogame para melhorar a acessibilidade de seus produtos para pessoas com deficiência.

“Em janeiro deste ano, a Team Liquid e a Alienware dedicaram o próximo capítulo de nossa parceria para criar uma indústria de esportes eletrônicos mais inclusiva e acessível. Hoje estamos muito entusiasmados em apresentar nossos primeiros programas colaborativos focados na criação de oportunidades educacionais, capacitando nossas comunidades para o sucesso e promovendo competições inclusivas. A Team Liquid se baseia em um longo legado em esportes eletrônicos e, nas próximas duas décadas, queremos fornecer oportunidades e ferramentas para que todos os jogadores façam seus próprios legados. Este é apenas o começo dessa missão, e não poderíamos estar mais orgulhosos de compartilhá-la com nosso parceiro de longa data Alienware,” comenta Mike Milanov, Chief Business Development Officer da Team Liquid.