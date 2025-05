CEO da Razer fala sobre o futuro dos hardware para games em apresentação na E3 2021

A Razer™, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, acaba de anunciar que na segunda-feira, 14/6, às 11h (horário de Brasília), o CEO e cofundador da Razer, Min-Liang Tan, comandará uma das principais apresentações da E3 e irá mostrar uma série de hardware inovadores construídos com a mais avançada tecnologia da Razer e design que continuará elevando o nível dos jogos de PC.

Será a primeira apresentação da história da Razer no maior evento de videogames do mundo. A E3 sempre deu destaque ao que há de melhor na indústria de games com a participação das principais marcas do mundo, e este ano a Razer tem o orgulho de encabeçar uma apresentação virtual e compartilhar notícias sobre inovação de ponta e os produtos que vão dar suporte ao melhor que os jogos para PC têm a oferecer.

A apresentação – Razer Keynote E3 2021 – será no formato totalmente novo de realidade estendida, que combina espaços ao vivo e virtuais para uma experiência imersiva. Com o apoio tecnológico de sobreposição interativa da E3, milhões de fãs da Razer e jogadores de todo o mundo poderão participar da apresentação com a transmissão ao vivo.

Min-Liang terá a companhia de outros nomes importantes da indústria dos games durante sua apresentação para mostrar as inovações que, juntas, levarão os jogos para PC a novos patamares de desempenho e imersão. A apresentação da Razer na E3 será transmitida internacionalmente nos canais oficiais da E3 (YouTube, Twitch, Twitter, Facebook), dentro do portal e aplicativo do evento, em sites de parceiros de mídia da E3, incluindo IGN, GameSpot, PC Gamer e GamesRadar +, e nos principais canais sociais da Razer.

Após o Razer Keynote, um evento virtual da RazerStore, apresentado por celebridades dos games e pela equipe da Razer, será transmitido ao vivo também nos canais sociais da Razer com demonstrações de hands-on, lançamentos de produtos e brindes.

