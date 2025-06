Dell e NVIDIA reúnem estrelas dos eSports e streamers em torneio de Call of Duty: Warzone

Realizado pela Dell Technologies (NYSE: DELL) e pela NVIDIA, em parceria com o grupo Webedia, o Dell Gaming Call of Duty Pro League 2021 reunirá game streamers e personalidades dos eSports em um torneio online de quatro dias do battle royale “Call of Duty: Warzone”. Começando em 9 de junho e com uma premiação de R$ 36 mil*, a disputa reunirá 77 jogadores convidados de todo Brasil. A competição terá cinco rodadas por dia, sendo uma dedicada ao modo “Most Wanted”, que terá participação da comunidade para definir os padrões de jogo.

“A Dell Technologies quer reconhecer a paixão da comunidade gamer brasileira pelo Call of Duty Warzone, promovendo uma competição que reunirá alguns dos jogadores mais talentosos e divertidos do cenário”, comenta Juliana Macedo, Gerente de Marketing de Gaming da Dell Technologies. “Estimular os eSports e valorizar os gamers são compromissos que fazem parte da nossa estratégia no país”, explica.

O DLSS é uma tecnologia movida a Inteligência Artificial exclusiva das GPUs GeForce RTX que está presente em mais de 50 jogos e oferece ao mesmo tempo aumento da performance e da qualidade da imagem. O DLSS traz uma melhoria de desempenho de até 70% em Call of Duty: Warzone.

Já o NVIDIA Reflex, disponível nas GPUs GeForce 900 e acima, é um conjunto de tecnologias que diminui drasticamente a latência, o tempo entre o input do jogador e a resposta do jogo. Presente em 7 dos 10 shooters mais populares atualmente, o Reflex permite que o jogador mire mais rapidamente e com uma precisão maior. Com o Reflex a latência em Call of Duty: Warzone diminui em 17%.

“Os jogadores exigentes ao redor do mundo sabem que altas taxas de atualização de quadros garantem uma vantagem objetiva, principalmente em jogos competitivos nos quais milissegundos fazem a diferença entre a vitória e a derrota,” explica Richard Cameron, presidente da NVIDIA Brasil. “Unidos, o DLSS e o Reflex se tornam uma arma secreta indispensável tanto para pro players quanto jogadores que querem melhorar o seu desempenho no campo de batalha.”

Para Lucas “Marduk” Rampinelli, business developer of eSports da Webedia, mesmo após um ano do seu lançamento oficial, batendo recordes de audiência constantemente nas plataformas de streaming, a comunidade de Call of Duty Warzone ainda sentia falta de conteúdo mais focado no competitivo, como grandes torneios onde fosse possível acompanhar o desenvolvimento e a trajetória de seus jogadores favoritos. “O Dell Gaming Call of Duty Pro League 2021 vem para suprir essa necessidade e entregar em forma de competição um conteúdo com alto nível de gameplay. Se de um lado temos o público super carente desse tipo de conteúdo, temos do outro lado todo um ecossistema de jogadores e times ansiosos por esse estopim, que colaboraram para o verdadeiro início da cena competitiva de Call of Duty Warzone no Brasil”, afirma o executivo.

Além do canal oficial do torneio, os jogadores farão a transmissão de suas partidas diretamente em seus canais pessoais, permitindo a aproximação com sua própria comunidade, que terá a opção de escolher seu canal preferido para acompanhar o torneio.

Para celebrar o talento desses jogadores, a Dell preparou uma promoção especial com um bundle que inclui o notebook gamer G Series G3 com placa de vídeo NVIDIA RTX e fone de ouvido Headset Gamer Alienware 7.1 AW510H com desconto de R$1.250,00. A oferta estará disponível do dia 8 de junho a 17 de junho, pelo site dell.com.

A Dell é líder do segmento de PCs, com 24,4% de participação no segmento, segundo dados do IDC PC Tracker CY21 Q1, e acredita no setor de games brasileiro, com um portfólio com monitores, teclados, acessórios e notebooks das linhas Alienware e G Series, equipados com placas NVIDIA® GeForce® GTX e RTX, para criar uma experiência ainda mais imersiva, com alta capacidade para jogos, streaming ou vídeos.

A Dell oferece uma experiência completa com o Premium Support, que está disponível 24h por dia, todos os dias, para suportar o gamer com apoio à instalação, configuração e otimização de hardware, software, acessórios e periféricos para garantir a melhor performance da sua gameplay.

Serviço:

Dias de transmissão: 09, 16, 23 e 30 de junho

Plataforma de streaming: link

Mais informações: link

Participantes do Call of Duty Pro League 2021:

*Cada queda – como são chamadas as partidas do COD Warzone – terá uma premiação dedicada (R$ 3.000,00 / R$2.000,00 / R$1.000,00) para o vencedor. O modo Most Wanted, que será transmitido como show de intervalo, terá uma premiação de R$1.000, mas se o vencedor foi quem pegou o contrato de Most Wanted, ele dobra a premiação e receberá R$2.000.