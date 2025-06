Campeonato de automobilismo virtual confirma os 40 pilotos mais rápidos do Brasil

Sete dias de pura adrenalina, com milhares de quilômetros rodados no circuito virtual de Interlagos a bordo do novo BMW M4 GT3, e 40 pilotos foram classificados para o F1BC BMW Championship, campeonato gratuito e exclusivo da marca bávara em parceria com o F1BC, que terá seu início no dia 18 de junho.

Com foco na digitalização da experiência de dirigir um BMW e competir nas pistas por intermédio de simuladores de corrida, o F1BC BMW Championship conta com o potente BMW M4 GT3 no simulador iRacing, além de oferecer premiações exclusivas com itens de lifestyle da marca bávara e sua parceira, a Harman Kardon.

“O puro prazer de dirigir tem um grande apelo e atrai diversas gerações, e a nossa marca desperta paixão pela esportividade e tecnologia. A BMW evolui constantemente em seus produtos, serviços e experiências. Esse campeonato é um exemplo perfeito de uma experiência virtual com emoção real”, afirma Jorge Junior, responsável pelo marketing da BMW no Brasil.

O destaque vai para a força média do grid (conhecido como ‘strength of field’ ou mesmo SOF), de acordo com os rankings do simulador iRacing: incríveis 4.266, com os ‘iRatings’ dos pilotos variando entre 7.545 e 2.285.

Entre os pilotos classificados, alguns se destacam por já terem sido campeões nas competições oficiais do F1BC: Bruno do Carmo, Erick Goldner, Caique Oliveira, Daniel Machado, Plínio Ferreira, Diego Freitas, Raphael De Leo, Felipe Husmann, Jessé Alves, Neto Nascimento, e Rogério Neto.

Das pistas virtuais para as reais (e vice-versa), alguns dos classificados acumulam experiências no asfalto. Quem puxa a fila é Felipe Baptista, atual campeão Rookie da Stock Car Light, em sólida carreira no automobilismo com apenas 18 anos de idade.

Gustavo Foizer é o representante das fórmulas, com experiências em campeonatos como F-3 Sul-Americana, enquanto Gustavo Ariel é um dos expoentes no kartismo (modalidade praticada pela grande maioria dos classificados), como campeão brasileiro de Kart Rental e campeão da Copa SP de Kart Pro 500 Light.

Nas telas virtuais, alguns pilotos dos eSports classificados também fazem sucesso na plataforma de streaming Twitch.tv, como Neto Nascimento, Bruno do Carmo, Marcos Riffel, e Wendel Parra, sempre transmitindo suas corridas diretamente da câmera onboard.

“Este grid é sem dúvidas um dos mais fortes já vistos no automobilismo virtual brasileiro, com pilotos reais, virtuais, campeões no F1BC e em outras competições de eSports, além de mentores e influenciadores de pilotos novatos, configurando um grupo que é referência no eSport”, avalia Rodrigo ‘Wizard’ Steigmann, Diretor Geral do F1BC.

Muita emoção está programada de agora até o final do campeonato, no dia 8 de outubro, onde serão realizados realizadas premiações aos três primeiros colocados. Parceira premium presente nos sistemas de som dos carros reais e agora nas corridas virtuais, a Harman Kardon irá premiar três participantes com uma caixa de som bluetooth. Além disso, os vencedores irão receber um total de R$ 18 mil (1º lugar – R$ 8 mil; 2º lugar – R$ 5 mil; e 3º lugar – R$ 5 mil) a serem consumidos em produtos lifestyle BMW, como roupas, acessórios, malas de viagem, miniaturas, entre outros itens da linha.

Conheça o F1BC BMW Championship

O F1BC BMW Championship é a série de automobilismo virtual da BMW do Brasil com foco na digitalização da experiência de dirigir um BMW e competir nas pistas. Por meio da parceria e organização do F1 Brasil Clube, e apoio da Harman Kardon, o programa é aberto a qualquer pessoa que tenha uma conta no serviço de simulação do iRacing com o BMW M4 GT3, dividido entre seletiva para classificar os 40 melhores pilotos, e o campeonato de sete etapas ao longo de quatro meses, com transmissão ao vivo via streaming. Os três primeiros colocados irão receber um total de R$ 18 mil (1º lugar – R$ 8 mil; 2º lugar – R$ 5 mil; e 3º lugar – R$ 5 mil) a serem consumidos em produtos lifestyle BMW, como roupas, acessórios, malas de viagem, miniaturas, entre outros itens da linha. Parceira premium presente nos sistemas de som dos carros reais e agora nas corridas virtuais, a Harman Kardon irá premiar três participantes com uma caixa de som bluetooth.

Confira a lista de classificados em ordem de tempos:

1 Luiz Felipe Tavares, 1:31.849

2 Gustavo Ariel, 1:31.891

3 Eduardo Borgert, 1:32.124

4 Roger Rezende, 1:32.202

5 Bruno Risseto, 1:32.213

6 Wendel Parra, 1:32.224

7 Bruno do Carmo, 1:32.226

8 Erick Goldner, 1:32.239

9 Victor M Veloso, 1:32.264

10 Lorenzo Roth, 1:32.275

11 Caique Oliveira, 1:32.284

12 Rafael Bervanger, 1:32.320

13 Marcos Riffel, 1:32.321

14 Caio V Gaspar, 1:32.327

15 Jackson Resende2, 1:32.330

16 Gabriel Silva4, 1:32.332

17 Felipe Baptista, 1:32.356

18 Daniel Machado, 1:32.358

19 Plinio Ferreira, 1:32.359

20 Pedro Picanco, 1:32.382

21 Bruno G Fernandes, 1:32.392

22 Diego Freitas, 1:32.411

23 Raphael De Leo, 1:32.426

24 Pedro Henrique, 1:32.429

25 Helder V Vieira, 1:32.438

26 Gumercindo Cabral, 1:32.438

27 Gustavo Foizer, 1:32.440

28 Felipe Husmann, 1:32.441

29 Victor Miranda, 1:32.443

30 Sandro Vilas Boas, 1:32.444

31 Jessé Alves, 1:32.452

32 Bruno Souza4, 1:32.454

33 Pedro de Oliveira S, 1:32.463

34 Neto Nascimento, 1:32.466

35 Fabio Zamperlini, 1:32.476

36 Mathias de Valle, 1:32.484

37 Lucas Dornella, 1:32.491

38 Rogério Neto, 1:32.502

39 Alexandre Crespo, 1:32.502

40 Osmar Camargo, 1:32.503