Philips lança linha de caixas Bluetooth com tecnologia TWS

A Philips Áudio e Vídeo anuncia o lançamento de sua nova linha de caixas de som Bluetooth, em três modelos. O produto conta com um design premium e elegante, proteção IPX7 contra água, além da tecnologia TWS, que permite conectar as caixas de som no mesmo ambiente sem nenhum fio e, com isso, transformá-las em um conjunto estéreo, para compartilhar potência e aumentar as possibilidades de uso.

Os três lançamentos são: o TAS3505, modelo que fornece até 10 horas de bateria, ao preço sugerido de R$ 449; o TAS5505, modelo intermediário, que oferece até 12 horas de bateria, ao preço sugerido de R$ 899; e o TAS7505, modelo premium com maior potência, que fornece até 20 horas de bateria ao valor sugerido de R$ 1.199.

Os modelos TAS5505 e TAS7505 possuem a tecnologia TWS, para que o usuário possa conectar de forma wireless outra caixa de som do mesmo modelo e poder aproveitar o som estéreo. Além disso, todos os lançamentos possuem a facilidade de poder levá-las para diversos cantos da casa e poder aproveitar em qualquer ambiente, interno ou externo, por serem resistentes à água com classificação IPX7.

Segundo Bruno Morari, diretor de Marketing, Produtos e BI da TPV, esse lançamento é voltado para o consumidor que queira uma caixa de som Bluetooth com design diferenciado do que é encontrado no mercado, gosta da tradição da marca Philips e preza um produto de qualidade: “Com essa nova linha, entramos no segmento de caixas Bluetooth, e isso é mais um passo importante para o reposicionamento da linha de áudio da Philips, que sempre garante ao consumidor seu compromisso com qualidade, tecnologia e design de seus dispositivos de áudio e vídeo”, conclui Morari.