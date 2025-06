Quatro vulnerabilidades de segurança foram encontradas no Microsoft Office

A Check Point Research (CPR), braço de Inteligência em Ameaças da Check Point® Software Technologies Ltd . (NASDAQ: CHKP), uma fornecedora líder de soluções de cibersegurança global, identificou quatro vulnerabilidades de segurança que afetam produtos no Microsoft Office, incluindo Excel e Office online. Se fossem exploradas, as vulnerabilidades concederiam a um atacante a capacidade de executar códigos em dispositivos por meio de documentos maliciosos do Office, como Word (.DOCX), Excel (.EXE) e Outlook (.EML). As vulnerabilidades são o resultado de erros de análise feitos no código antigo encontrados nos formatos de arquivo do Excel95, dando aos pesquisadores motivos para acreditar que as falhas de segurança existem há vários anos.