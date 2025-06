Mi Smart Band 6 chega ao Brasil com medidor de saturação do oxigênio no sangue e tela maior

Presente no pulso de milhões de pessoas pelo mundo, a linha Mi Smart Band, da marca Xiaomi, é sinônimo de versatilidade e funcionalidade. A marca chinesa, que se tornou líder global em vendas de wearables, anuncia o lançamento da Mi Smart Band 6 no Brasil. A pulseira chega com grandes novidades ao público, como o medidor de saturação do oxigênio no sangue e 30 opções de monitoramento de exercícios. O lançamento chega com o valor de R$ 699,99 e já pode ser encontrado nas lojas físicas da marca, localizadas em São Paulo, no e-commerce oficial da empresa e em parceiros comerciais espalhados pelo Brasil.

A pulseira de silicone e bordas arredondadas ganhou uma tela AMOLED de 1,56 polegadas, 50% maior que a última versão, tela mais nítida e cristalina com 326 pontos de polegadas. Disponível em seis cores exclusivas, o gadget possui mais de 60 mostradores de tela estáticas e dinâmicas para personalizar, de acordo com a preferência de cada usuário.

Um personal trainer no pulso. Com 19 novos modos de atividades físicas, como Zumba, Boxe e Basquete, é possível ter o controle das calorias perdidas, da frequência cardíaca e registro dos dados dos exercícios, tornando a atividade mais intensa e eficiente. Para ajudar na concentração do condicionamento físico, a Mi Smart Band 6 reconhece automaticamente seis modos esportivos, facilitando a prática dos exercícios.

Inovação no cuidado com a saúde. A grande novidade desta versão é o medidor da saturação de oxigênio no sangue (SpO₂). É possível obter análise do nível de oxigenação a qualquer hora, até mesmo durante uma atividade física ou dormindo.

Outras funções aprimoradas na nova pulseira é o monitoramento do sono, qualidade da respiração enquanto dorme, inteligência de atividade pessoal, frequência cardíaca e rastreamento de níveis de stress. Pensando no público feminino, a Mi Smart Band 6 tem ainda recurso para acompanhamento do ciclo menstrual.

Tudo em um. Com a inovadora Mi Smart Band 6 é possível controlar o obturador do smartphone. Para os amantes da fotografia, essa função ajuda a capturar as melhores fotos, um botão de disparo da câmera. Sua praticidade ainda permite pausar, avançar ou regular o volume da música do celular aparelhado.

Apesar das diversas funções disponíveis, o lançamento mantém o seu diferencial de 14 dias de duração da bateria com carregamento magnético, sem a necessidade de remover a alça da pulseira.

“A Mi Smart Band 6 é democrática e é uma aliada do usuário em todos os momentos do dia. Seja durante uma prática esportiva ou até mesmo em meio ao descanso da noite. Um produto inteligente que auxilia na busca por uma vida mais saudável e eficiente, em um momento em que o cuidado clínico é essencial”, destaca Thiago Araripe, gerente de marketing da Xiaomi Brasil.

Mais informações: https://www.mibrasil.com.br

Ficha técnica: