realme anuncia data de lançamento global do realme GT e mais nova estratégia para linha AIoT

A realme, a marca de smartphones que mais cresce no mundo, apresentará o seu muito aguardado flagship de 2021, o realme GT, durante o primeiro evento de lançamento global da empresa, na terça-feira, 15 de junho às 9h00 (horário de Brasília).

Com o slogan “Velocidade Absoluta” , o realme GT personifica o espírito “Ouse ir Além” da marca, trazendo design e tecnologia de ponta que capturam a essência original da experiência Grand Tour (GT) para os jovens.

Junto com o lançamento global do realme GT, a empresa também anunciará sua mais recente estratégia para a linha AIoT com uma série de novos produtos sob o realme TechLife. Ao desenvolver um amplo ecossistema de produtos AIoT, a realme visa melhorar todos os aspectos do estilo de vida moderno dos seus jovens consumidores, incluindo suas necessidades pessoais, familiares e viagens.

O CEO da realme, Sky Li, fará um discurso de abertura no evento de lançamento, seguido por uma visão geral da estratégia global de negócios da realme por Madhav Sheth, vice-presidente e CEO da realme para Índia e Europa. Além disso, Johnny Chen, chefe global de marketing de marca, lançará oficialmente o realme TechLife, o avançado ecossistema AIoT da realme, enquanto Alessio Bradde, gerente de marketing de produto da realme, apresentará o realme GT ao público pela primeira vez. Por último, Kwan Jun Jie, gerente sênior de marketing de produto, finaliza o evento apresentando a nova linha de produtos AIoT da marca.

Primeiro smartphone flagship da realme em 2021, o realme GT teve uma grande receptividade. Ao levar esse aparelho para outros mercados, a realme está determinada a estabelecer um novo de padrão de experiência de smartphones flagship para os jovens usuários do mundo todo.