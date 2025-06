Saiba como expandir a memória do seu Samsung Book sem perder a garantia

Ampliar a memória do Samsung Book pode ser uma tarefa simples de ser realizada sem a necessidade de procurar a assistência técnica e mantendo a garantia de fábrica. Os notebooks foram desenvolvidos com Easy Upgrade, um formato com tampas que facilitam o acesso para instalar ou alterar a unidade de armazenamento original ou mesmo utilizar HD e SSD simultaneamente.

Confira o passo a passo:

• Antes de iniciar o processo, certifique-se de adquirir as peças compatíveis com o modelo, vendidas separadamente¹, tanto para armazenamento quanto para ampliar a capacidade de memória RAM².

• Desligue o computador e desconecte o carregador da tomada.

• Localize, na parte inferior do seu Samsung Book, as tampas “HDD” e “Memory”. As tampas podem ser removidas com uma chave de fendas através de um movimento suave de alavanca.

• Abra a área indicada para a expansão desejada.

• Para ampliar o armazenamento, é preciso abrir a tampa indicada com “HDD”. Nesta área, é possível instalar um SSD adicional no formato 2.5″ e interface padrão SATA, ou mesmo um novo HD para funcionar simultaneamente ao SSD³ já instalado no dispositivo em um slot interno, não acessível pelas tampas de Easy Upgrade.

• Alguns modelos podem sair de fábrica com um HD instalado nesta área. Neste caso, é possível substituí-lo por um HD maior ou um SSD para aumentar o desempenho do sistema, mas será necessário reinstalar o sistema operacional na nova unidade⁴.

• Para ampliar a memória, é preciso abrir a tampa indicada como “Memory”. Nesta área, é possível instalar até 2 pentes de 16GB cada, totalizando um máximo de 32 GB de memória RAM.

• Depois da instalação da(s) peça(s) que amplia(m) o armazenamento e/ou a memória, basta recolocar a tampa.

• Ligue o computador e desfrute da expansão de memória e/ou armazenamento.

O Easy Upgrade é mais uma vantagem desenvolvida pela Samsung com o propósito de trazer soluções para diversas situações, inclusive no design de produtos. A linha Samsung Book oferece armazenamento que vai do disco rígido convencional a opções em memória flash, com SSD, até 5x mais rápido do que os tradicionais discos rígidos HD, e opções com memória RAM⁵ que varia de 4 GB a 16 GB.

Suporte técnico profissional gratuito em caso de dúvidas ou necessidade

Caso o cliente tenha dúvidas ou se sinta mais seguro para fazer a expansão de memória e/ou armazenamento do seu notebook com acompanhamento profissional, a Samsung oferece assistência remota sem que seja preciso sair de casa. A companhia é reconhecida pelos serviços de pós-venda multicanal, disponível sete dias por semana por meio da combinação de diversos canais, como chat, aplicativos, Call Center6 ou através do website.

serviço remoto permite que um especialista treinado se conecte à distância para solucionar problemas sem custos extras: basta acessar o S-Service, que já vem embarcado em seu notebook Samsung, e solicitar suporte para que o chat seja iniciado. Por meio de um link, obtido em contato com o Call Center6, o consumidor pode acessar uma página específica, na qual é concedida a um técnico especializado o acesso à tela e controle do teclado e mouse do notebook – sempre com a permissão do usuário – para que o técnico verifique o ocorrido.

Se o consumidor preferir que um especialista faça a expansão de memória ou armazenamento do notebook, há Centros de Serviço presentes em mais de 200 cidades do Brasil, com espaços físicos modernos que combinam conveniência e agilidade, englobando uma série de ações e possibilidades de proporcionar uma experiência diferenciada. É possível agendar visitas pelo website ou aplicativo Samsung Members e são seguidos todos os cuidados sanitários, como espaçamento entre os clientes, produtos de desinfecção à disposição e funcionários utilizando equipamentos de proteção individual. Para encontrar o Centro de Serviço mais próximo, verifique a lista no site da Samsung Brasil