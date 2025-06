Dell lança notebook XPS 13 com a 11ª geração Intel Core no Brasil

A Dell – empresa líder no mercado brasileiro de computadores* – traz ao Brasil os mais novos modelos da linha de notebooks XPS 13. Serão duas configurações com a 11ª geração de processadores Intel Core i7, que entrega até 36% mais performance** e até 81% mais desempenho gráfico***. Os novos processadores são ainda melhores do que na geração anterior em tarefas complexas de criação de conteúdo e negócios, que são impulsionadas por uma arquitetura de núcleos de desempenho inteligente e pelo uso de inteligência artificial (IA).

O design exclusivo, as curvas modernas e o perfil compacto de um notebook de 13,4” em um chassi de 11” são os mesmos da geração anterior. Os modelos permanecem como os únicos da categoria com borda infinita de quatro lados, graças à exclusiva tecnologia InfinityEdge, proporcionando uma experiência de visualização rica tanto na versão Full HD Non-Touch quando na UHD 4K Touch. O modelo conta também com hardware e recursos que garantem alta performance e produtividade tanto para o entretenimento como para o dia a dia de trabalho. Vale ressaltar a alta conectividade com a placa Killer AX1650 (2×2) integrada ao Intel WiFi 6 Chipset e o Dell Power Manager, que controla sua eficiência energética para otimizar a CPU e maximizar o desempenho quando necessário.

“A linha XPS se destaca no mercado trazendo inovações e impulsionando tendências. Na nova geração, o foco é na entrega de saltos importantes no desempenho computacional e gráfico que poderá ser percebida pelo usuário desde em operações mais simples, como nas multitarefas do dia a dia, até aplicações mais complexas, como na renderização de vídeos”, explica Leandro Venditti, gerente de Produto da Dell Brasil.

Entre as novidades exclusivas para o Brasil nesse modelo, a Dell anuncia que a linha XPS 13, que continua sendo produzida no País, agora possui teclado em português padrão ABNT. Além disso, inclui carregador mais compacto e configurações de alto desempenho com os chips gráficos Iris Xe Graphics e o selo de certificação Intel EVO – que consiste em laptops ultrafinos que trazem um conjunto de recursos — com foco principalmente em autonomia e conectividade — para serem considerados premium.

Assim como na última geração, o novo XPS 13 incorpora plástico reciclado em sua composição e é fabricado usando materiais premium, como fibra de carbono inspirada no modelo aeroespacial, fibra de vidro tramada e alumínio usinado com corte de precisão, para chegar a um acabamento perfeito em um design durável e leve. Além disso, o equipamento conta com os recursos de segurança do Windows Hello, que garantem o desbloqueio do notebook por meio do leitor de impressões digitais embutido no botão de energia ou reconhecimento facial com a câmera infravermelha. A embalagem do equipamento é produzida com material 100% sustentável.

O XPS 13 está inserido no portfólio de equipamentos de alto desempenho e mobilidade oferecidos aos consumidores no Brasil. Ainda nesse segmento, no início do ano, a Dell foi a primeira marca a lançar um equipamento com a 11ª geração dos processador Intel Core no Brasil, a partir do lançamento do notebook Inspiron 13, modelo premium que traz muitos avanços da linha XPS ao longo dos anos, como o design compacto e a tela com bordas finas. O equipamento foi desenvolvido para usuários que precisam de mobilidade, mas não renunciam a tecnologias de última geração e alto desempenho para as mais diversas atividades do dia a dia.

Configurações e disponibilidade

A nova geração do XPS 13 estará disponível em duas configurações:

– XPS 13 com processador Intel® Core™ i7 e tela Full HD Non touch; 1TB SSD e 16GB de memória, a partir de R$ 11.999

– XPS 13 com processador Intel® Core™ i7 e tela 4K Ultra HD Touch; 1TB SSD e 16GB de memória, a partir de R$ 12.699

Para mais informações, acesse www.dell.com.br

Detalhes:

XPS 13

Cor: Prata com interior em fibras carbono preta

Notebook com Microsoft Windows® 10 ou Windows Pro

Processador Intel® Core™ i7-1185G7

Gráficos com Intel® IceLakee Intel Iris® Plus Graphics para i7

Tela de 16:10 InfinityEdge de 13,4 polegadas, Full HD Non touch e 4K Ultra HD Touch

Memória de até 16GB (LPDDR4 3733MHz)

Armazenamento de até 1TB PCleSSD

Porta Thunderbolt 3 com fornecimento de energia e DisplayPort (2), leitor de cartão (microSD) e conexão para fone de ouvido e microfone (1)

WebCam com resolução HD e sistema de microfone embutido

Bateria integrada 52Whr

Altura: 14.8mm

Largua: 295.7mm

Profundidade: 198.7mm

*Relatório da IDC (Brazil PC Tracker 2020Q1)

** Com base em testes internos de setembro de 2020 usando benchmark de desempenho de CPU CINEBENCH R20 (multi-core), comparando um XPS 13 (9310) com processador Intel Core de 11ª geração e gráficos Intel Xe versus sistema configurado de forma semelhante (9300) com processador Intel Core de 10ª geração e gráficos Intel UHD. Os resultados reais podem variar.

*** Com base em testes internos de setembro de 2020 usando benchmark de desempenho 3DMark Fire Strike (Gráficos), comparando um XPS 13 (9310) com processador Intel Core de 11ª geração e

Gráficos Intel Xe vs. sistema configurado de forma semelhante (9300) com processador Intel Core de 10ª geração e gráficos Intel UHD. Os resultados reais podem variar.