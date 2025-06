Huawei inaugura seu maior centro global de transparência em segurança cibernética e proteção de privacidade

A Huawei inaugurou hoje seu maior Centro Global de Transparência em Segurança Cibernética e Proteção de Privacidade em Dongguan, na China, com discursos de representantes da GSMA, SUSE, British Standards Institution e de reguladores dos Emirados Árabes Unidos e da Indonésia, na cerimônia de abertura.

Junto com a inauguração do novo centro, a Huawei também lançou seu Product Cyber ​​Security Baseline, marcando a primeira vez que a empresa disponibilizou para o setor como um todo sua estrutura básica de segurança de produto e práticas de gestão. Essas ações fazem parte dos esforços mais amplos da empresa para engajar clientes, fornecedores, organizações de padrões e outros stakeholders para fortalecer juntos a segurança cibernética em todo o setor.

“A segurança cibernética nunca foi tão importante”, disse Ken Hu, Presidente Rotativo da Huawei, na inauguração do centro de Dongguan. “Como setor, precisamos trabalhar juntos, compartilhar as melhores práticas e desenvolver nossas capacidades coletivas em governança, padrões, tecnologia e verificação. Precisamos dar ao público em geral e aos reguladores, um motivo para confiar na segurança dos produtos e serviços que usam diariamente. Juntos, podemos encontrar o equilíbrio certo entre segurança e desenvolvimento em um mundo cada vez mais digital”.

Nos últimos anos, a transformação digital do setor e as novas tecnologias, como 5G e IA, tornaram o ciberespaço mais complexo do que nunca, o que foi agravado pelo fato de que as pessoas têm passado a maior parte de suas vidas online durante a pandemia de COVID-19. Essas tendências levaram a um aumento de novos riscos de segurança cibernética.

A Huawei inaugurou o novo Centro Global de Transparência em Segurança Cibernética e Proteção de Privacidade em Dongguan, para resolver esses problemas, fornecendo uma plataforma para que os stakeholders do setor compartilhem sua experiência em governança cibernética e trabalhem juntos em soluções técnicas. O centro foi projetado para demonstrar soluções e compartilhar experiências, facilitar a comunicação e a inovação conjunta e apoiar testes e verificações de segurança. Ele estará aberto a reguladores, organizações de teste terceirizadas independentes e organizações de padrões, bem como clientes, parceiros e fornecedores da Huawei.

Para promover uma abordagem unificada à segurança cibernética no setor de telecomunicações, organizações como GSMA e 3GPP também têm trabalhado com os stakeholders do setor para promover as Especificações de Garantia de Segurança NESAS e as certificações independentes. Essas linhas de base tiveram ampla aceitação no setor e desempenharão um papel importante no desenvolvimento e verificação de redes seguras.

Mats Granryd, Diretor Geral da GSMA, discursou na inauguração do novo centro da Huawei. “A entrega de serviços existentes e novos na era 5G dependerá fortemente da conectividade fornecida por redes móveis e dependerá fundamentalmente da tecnologia subjacente ser segura e confiável”, disse ele. “Iniciativas como a GSMA 5G Cybersecurity Knowledge Base, projetada para ajudar as partes interessadas a entender e mitigar os riscos de rede, e NESAS, uma estrutura de garantia de segurança em todo o setor, são criadas para facilitar melhorias nos níveis de segurança de equipamentos de rede em todo o setor”.

No evento, a Huawei também lançou seu Product Cyber ​​Security Baseline, o ápice de mais de uma década de experiência em gerenciamento de segurança de produto, incorporando uma ampla gama de regulamentações externas, padrões técnicos e requisitos regulamentares. A Linha de Base, junto com outros mecanismos de governança da empresa, ajuda a garantir a qualidade, segurança e confiabilidade dos produtos da empresa. Ao longo dos anos, a Huawei construiu mais de 1.500 redes que conectam mais de três bilhões de pessoas em 170 países e regiões. Nenhuma dessas redes jamais experimentou um grande incidente de segurança.

“Esta é a primeira vez que compartilhamos nossa estrutura básica de segurança com todo o setor, não apenas com os principais fornecedores”, disse Sean Yang, Diretor do Escritório Global de Segurança Cibernética e Proteção de Privacidade da Huawei. “Queremos convidar todos os stakeholders, incluindo clientes, reguladores, organizações de padrões, provedores de tecnologia e organizações de testes, para se unirem a nós na discussão e no trabalho em linhas de base de segurança cibernética. Juntos, podemos melhorar continuamente a segurança do produto em todo o setor”.

No momento, o setor ainda carece de uma abordagem coordenada e baseada em padrões, especialmente quando se trata de governança, capacidades técnicas, certificação e colaboração.

“O risco de segurança cibernética é uma responsabilidade compartilhada”, concluiu Ken Hu em seu discurso de abertura. “Governos, organizações de padrões e fornecedores de tecnologia precisam trabalhar mais próximos para desenvolver uma compreensão unificada dos desafios de segurança cibernética. Este precisa ser um esforço internacional. Precisamos definir metas compartilhadas, alinhar responsabilidades e trabalhar juntos para construir um ambiente digital confiável que atenda aos desafios de hoje e de amanhã”.