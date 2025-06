SanDisk indica presentes especiais para os casais neste Dia dos Namorados

Para celebrar o dia dos namorados, nada como aproveitar a data para revisitar os momentos e trazer emoções únicas para fortalecer o vínculo amoroso de qualquer casal apaixonado. Por isso, a SanDisk, líder em tecnologia, separou duas dicas de presentes para quem ama eternizar os momentos, seja por meio de fotos ou vídeos.

Confira as soluções que podem dar aquele match perfeito na hora de presentear o seu amor:

Pendrive SanDisk iXpand Mini – Projetado para iPhone e iPad, o pendrive oferece armazenamento extra para o celular ou tablet com sistema iOs, com um jeito fácil de liberar memória, transferindo fotos, vídeos e outros arquivos para um PC, Mac ou armazená-los no próprio pendrive, com velocidade de transferência de até 90 MB/s. O conector Lightning facilita esse processo e o aplicativo iXpand Drive, disponível na Apple Store, permite gerenciar as fotos e vídeos. Uma solução ideal para que os casais armazenem e acessem seus momentos especiais de uma maneira segura e prática.

SSD portátil SanDisk Extreme – Ideal para quem precisa de portabilidade, velocidade e segurança dos dados. Com um design pequeno, que facilita o transporte e permite ser carregado dentro do bolso para qualquer lugar. Próprio para backups, o SSD conta com transferências de alto desempenho e velocidade de leitura de até 550 MB/s, permitindo transferir os arquivos o mais rápido possível. Além disso, é compatível com PC ou Mac, garantindo um desempenho incrível para todas as necessidades. O produto é perfeito para os casais que gostam de viajar, pois o SSD é resistente a chuva, respingos, derramamentos de líquidos e poeiras.