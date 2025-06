Adobe realiza evento gratuito sobre tendências no marketing digital nos próximos anos

No próximo dia 15 de junho, a Adobe apresenta as principais tendências em marketing digital no evento virtual Summit Insights 2021, com um resumo do que de melhor aconteceu na maior conferência de marketing digital do mundo – o Adobe Summit.

Entre os principais assuntos abordados estão o desafio de criar experiências de usuário na era cookieless, as tendências para este e os próximos anos, as inovações nos laboratórios da Adobe e as novidades e atualizações no portfólio de soluções da empresa.

Na ocasião, os apresentadores Cassio Pantaleoni, vice-presidente de Digital Experience da Adobe Latam, José Saad, head de Insights da Goad Media, e Mateus Lopes, consultor de Soluções e Estratégia da Adobe, ainda mostram cases e insights de renomadas empresas como Astrazeneca, Coca-Cola, Comcast, General Motors, J.P Morgan, Nestlé, Pfizer e Walmart. Ao final do webinar, haverá também uma demonstração da Costumer Data Platform (CDP) da Adobe, ferramenta essencial para empresas trabalharem estratégias digitais em uma era sem cookies de terceiros.

Os interessados podem se inscrever no Summit Insights pelo link https://www.eventials.com/adobe/adobe-summit-sessions-summit-insights-2021/

Quando: 15/6, terça-feira, às 18h

Custo: gratuito

Onde: virtual

Inscrições: https://www.eventials.com/adobe/adobe-summit-sessions-summit-insights-2021/