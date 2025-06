Kaspersky identifica nova tentativa de ataques de phishing por SMS

A nova atualização do sistema operacional iOS 15, da Apple, traz uma boa notícia para os usuários brasileiros: o bloqueio de SMS Classe 0, que são mensagens de texto que tomam a tela inteira. A partir de agora, a pessoa precisa autorizar o recebimento deste tipo de mensagem nas configurações para visualizá-las. Esta mudança é positiva para os brasileiros, pois recentemente os especialistas da Kaspersky encontraram campanhas de phishing financeiro (roubo de credenciais do Mobile Banking) circulando neste formato.

O SMS Classe 0 é considerado uma funcionalidade intrusiva, pois pega toda a tela do celular e funciona como um pop-up de internet. Essas mensagens são visualizadas na tela com a opção de não ficarem salvas no aparelho, com a possibilidade de serem descartadas automaticamente ao serem fechadas – a não ser que um screenshot seja tirado ou que o usuário escolha salva-la.

Este formato de comunicação foi criado pelas operadoras de telefonia celular para o envio de alertas de rápida visualização, principalmente para casos emergenciais como indícios de tempestades ou catástrofes naturais, já que a única possibilidade de parar de ver a mensagem é clicar em ‘descartar’.

Recentemente, a Kaspersky identificou uma campanha massiva de SMS Classe 0 contra clientes de um banco. “O uso dessa funcionalidade deveria ser restrito apenas às operadoras de telefonia. No entanto, vimos uma mensagem indicando um suposto bloqueio de conta bancária sendo enviada de forma massiva”, explica Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky. “Apesar de ser visualizada por todos, a pessoa não consegue clicar no link malicioso da mensagem. Por isso, estamos investigando qual o objetivo dos cibercriminosos com este tipo de ação.” Ele destaca ainda que, mesmo em um formato diferente, todas as soluções da empresa bloqueiam o link maliciosos.