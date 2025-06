Fenômeno do TikTok Khaby Lame faz primeira campanha no Brasil com a 99

Khaby Lame, o influenciador mais prático do mundo e que conta com mais de 69 milhões de seguidores no TikTok, é o mais novo parceiro da 99. Para celebrar o lançamento do perfil da marca na rede social, a empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana se juntou ao produtor de conteúdo na primeira parceria de Lame com uma marca brasileira.

O convite ao senegalês e o desenvolvimento da campanha são da agência CP+B Brasil, responsável pela comunicação da 99 desde 2020 e que acaba de conquistar a conta TikTok do cliente no Brasil. O contato e a contratação do influenciador foram feitos por intermédio da agência MField. A curadoria e operação do conteúdo da 99 no TikTok será feita pelo núcleo de Growth Content da empresa.

Na plataforma digital, serão apresentados seis vídeos produzidos pelo influenciador senegalês nacionalizado italiano a sua forma característica – aquela expressão incrédula e as já famosas mãos estendidas – descomplicando a vida das pessoas e apresentando as soluções da empresa, como: 99Pop, 99Food e 99Entrega.

“Fico feliz de ter meu trabalho reconhecido no Brasil. Me sinto lisonjeado pela oportunidade de trabalhar com a 99. É a realização de um sonho fazer campanha no Brasil, com uma empresa grande como essa. Só posso agradecer”, diz Khaby Lame.

Com o novo perfil na rede (https://www.tiktok.com/@voude99), a 99 tem como objetivo se relacionar com o público, especialmente com os mais jovens, de um jeito mais próximo e nativo. “O mercado olha para grandes criadores como o Khaby como mídia, por conta do seu grande alcance. Mas, nós preferimos olhar para a autenticidade e criatividade dos seus conteúdos. Afinal, essas são as alavancas que os tornam perfis com números tão expressivos. Além disso, o Khaby entrega por meio de seu conteúdo dois dos valores que levamos aos nossos clientes: conveniência e praticidade”, afirma Cleber Paradela, diretor de marketing solutions da 99.

Atuando não apenas com o “tiktoker”, a marca investirá em ações de cauda longa – levando conteúdos também para as outras redes sociais e canais proprietários da 99. Os conteúdos foram produzidos em uma collab com o criador nordestino Átilas (@atilas), que simulou situações complexas para resolver problemas simples.

A curadoria e operação do conteúdo no TikTok será feita pelo núcleo de Growth Content da 99 com uma estrutura de conteúdo dedicada na CP+B, que atende à marca desde 2020 e que, por meio de concorrência, conquistou a operação da conta da 99 no TikTok, no Brasil.

“Sempre observamos o crescimento da rede e acreditamos que este é o momento em que ela atingiu uma maturidade para o negócio da 99. Com todas essas ações e com o nosso planejamento direcionado, a intenção é compreender a plataforma como espaço que ganha cada vez mais relevância em campanhas de brandformance, a fim de construirmos tanto percepção de marca, quanto resultados diretos para o negócio”, finaliza Paradela.