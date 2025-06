Huawei oferece 20% de desconto em seu relógio inteligente Watch Fit para Dia dos Namorados

Existem diferentes tipos de exercícios para vários gostos e possibilidades, rotinas muito leves ou intensas, ao ar livre ou em ambientes fechados. Não existe atividade física melhor do que outra, pois os objetivos são muito particulares e cada pessoa escolhe o que gosta e o que é melhor para si. Para ajudar na rotina de treinamento e no monitoramento inteligente da saúde, a Huawei oferece desconto de 20% no Huawei Watch FIT, de R﹩ 999 por R﹩ 799, até o dia 13 de junho, para compras nas Lojas Americanas, e-commerce parceiro da marca.

O Watch FIT é o parceiro ideal para exercícios internos e externos, permite que o usuário escolha a intensidade da atividade e estabelecer metas que o próprio relógio irá te ajudar a atingir. Todos os dados da atividade são contabilizados e analisados com aplicativo Huawei Saúde que gera um relatório mostrando quão o consumidor pode estar de atingir seus objetivos.