Um dia com o Galaxy Z Fold2: Por que empreendedores e executivos o amam tanto

Você pode ser líder de uma startup ou apenas estar apresentando sua próxima grande ideia de negócio, mas fato é que a vida de empreendedor não é fácil. Os dias de trabalho obedecem a um fluxo constante de responder e-mails urgentes, realizar reuniões com investidores, fazer apresentações com clientes e solucionar problemas.

Para aqueles que vivem a acelerada vida corporativa, o Galaxy Z Fold2 5G¹ é o dispositivo que auxilia na execução do trabalho, de qualquer lugar. Com sua impressionante tela principal de 7,6 polegadas² e recursos de software como o Múltiplas Janelas³ e Modo Flex⁴, o Galaxy Z Fold2 5G¹ foi projetado para ajudar as pessoas a passarem com facilidade por seus dias mais ocupados.

Organize seu dia

Quando sua lista de tarefas é muito longa, começar o dia em vantagem pode ajudá-lo a se manter organizado e preparado para quaisquer surpresas repentinas.

Com o Galaxy Z Fold2 5G¹, mesmo os líderes mais ocupados podem facilmente participar de chamadas por videoconferência com suas equipes. Quando você não tiver tempo para longas reuniões em uma sala de reuniões, pode tranquilamente utilizar o Galaxy Z Fold2 5G¹ para se conectar com seus colegas, não importa onde você esteja.

Enquanto toma o café da manhã, basta usar a tela do Galaxy Z Fold2 5G¹ para acompanhar as notícias e notificações, e se atualizar sobre o que aconteceu enquanto dormia. Para obter uma visão maior, desdobre o dispositivo, aproveitando a impressionante tela principal Dynamic AMOLED 2x de 7,6 polegadas⁵, perfeita para ler e-mails e assistir às notícias da manhã.

Precisa alinhar as tarefas com o pessoal dos escritórios regionais? A dobradiça do Galaxy Z Fold2 5G¹ permite que as mãos fiquem livres enquanto usa-se o Modo Flex⁴. Ao desdobrar o smartphone no ângulo desejado, coloque-o em sua mesa para poder conversar com sua equipe enquanto faz anotações. Com a câmera frontal de 10 MP, a imagem será sempre nítida do outro lado do vídeo.

Executando o trabalho diário

O Galaxy Z Fold2 5G¹ é um grande facilitador na hora de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Se você tiver um relatório importante para entregar, ele auxilia na realização de múltiplas tarefas perfeitamente, mesmo se estiver em trânsito.

O recurso Múltiplas Janelas³ no dispositivo permite que você responda e-mails, analise documentos e alinhe detalhes com sua equipe por meio do chat, tudo em uma única tela. Capaz de executar três aplicativos ao mesmo tempo, o recurso permite que seja escolhido o layout mais conveniente na hora de abrir os aplicativos, tornando as múltiplas tarefas o mais simples possível.