Teamfight Tactics: batalha final com influenciadores e membros da comunidade acontece nesta sexta

A Riot Games realiza nesta sexta-feira (11) a grande batalha final do Contestação, torneio do jogo de estratégia Teamfight Tactics (TFT) com influenciadores e membros da comunidade TFT que celebra o lançamento da atualização mais recente do game, o Set 5. O duelo será transmitido em parceria com a Player1 nos canais da Riot Games no YouTube Twitch , a partir das 19h.

zEmerson e Babiï e O line-up do time Iluminados é formado pelo jogador da comunidade TFT LeS Von e os influenciadores Fravineas Zadust ; enquanto a equipe Arruinados conta com o player de TFT Tsuuzaki e os influenciadores Slooper Axtlol . Por terem se sagrado vencedores dos torneios classificatórios Iluminados e Arruinados, voltados para os membros da comunidade, LeS Von e Tsuuzaki também ganharam as Espátulas Dourada e Arruinada, respectivamente; já os influenciadores receberam espátulas personalizadas enviadas pelo Pengu, o protagonista de TFT.

A jornada até a batalha final começou em maio, por meio dos torneios Iluminados e Arruinados, seguindo a temática do Set 5. LeS Von foi o vencedor do Iluminados, e Tsuuzaki, do Arruinados – ambos ganharam o direito de se juntar às respectivas equipes que levam o nome dos torneios e participar do confronto entre Time Iluminados vs. Time Arruinados ao lado dos influenciadores. Cada membro do time vencedor ganhará 4000 RPs, e o jogador que ficar em 1° lugar ainda levará mais 5000 RPs.

Teamfight Tactics (TFT) é um jogo gratuito de estratégia para oito pessoas no qual cada jogador combina Campeões e itens de League of Legends (LoL) em diferentes formações para derrotar os outros sete jogadores em uma partida. Desde o seu lançamento em 2019, o TFT emergiu como um dos principais games do gênero, com 80 milhões de jogadores em todo o mundo, proporcionando uma experiência de jogo divertida e envolvente, como o xadrez, para todos os tipos de jogadores em várias plataformas. O torneio global anterior de TFT, que começou com milhares de competidores de todo o mundo, reuniu 16 finalistas como o francês KCDouble61, que venceu a final internacional.