LG lança nova LG OLED TV 48C1 com foco no público gamer durante live Ubisoft Forward, após a E3

A LG Electronics do Brasil prepara o lançamento da nova LG OLED TV 48C1 durante a temporada mais importante para os fãs de videogames. A marca será patrocinadora da live pós-show do Ubisoft Forward, conferência virtual em que a Ubisoft anuncia seus novos conteúdos, que acontece neste sábado (12) às 16 h, logo após o painel global da desenvolvedora de games na Electronic Entertainment Expo (E3). O anúncio do novo modelo será realizado em transmissões simultâneas da live pós-show do Ubisoft Forward (YouTube e Twitch), com condições comerciais exclusivas na linha LG OLED TV para a audiência que acompanhar o bate-papo entre os criadores de conteúdo convidados, como, Jovem Nerd e Sidão do Game, sobre as novidades de jogos da Ubisoft.

Já eleita a melhor TV Gamer do Mercado*, a LG OLED TV 48C1 chega com ainda mais apelo para os fãs de games. Com novo tamanho de 48 polegadas, a TV entrega a melhor experiência de jogabilidade, tanto com os consoles de última geração, quanto para quem joga no PC, podendo substituir um monitor. Além disso, permite múltiplas conexões através das 4 entradas HDMI 2.1 que rodam 4K a 120Hz com HDR.

O modelo 2021 possui a tecnologia OLED com pixels que se autoiluminam e, por não precisarem de backlight como as telas LED/LCD, entregam o Preto Puro, Cores Perfeitas e Contraste Infinito mesmo em cenas mais escuras dos jogos. Mas os diferenciais não param por aí, sendo a primeira TV desenvolvida para o público gamer, a TV reúne uma série de recursos específicos para otimizar a jogabilidade.

“A comunidade gamer é muito relevante em nosso país e nos sentimos honrados pelo reconhecimento desse público quando falamos da tecnologia OLED. Pensando nisso, trouxemos a LG OLED TV 48C1 para que o consumidor brasileiro tenha uma experiência ainda mais superior com os seus jogos favoritos.”, afirma Igor Krauniski – Gerente sênior de produto TV LG.

Além do novo formato de 48 polegadas, a TV é a única com o App da Twitch e possui como diferencial desde o tempo de resposta inferior a 1ms, baixíssimo input lag, 4 entradas HDMI 2.1 que rodam 4K a 120Hz com HDR, VRR, ALLM e eARC, até o G-Sync (exclusivo) e FreeSync, Dolby Vision, HDR10 e HGiG, AI Sound e Dolby Atmos e inteligência artificial ThinQ AI com assistentes pessoais integrados, como, Google Assistente e Amazon Alexa.

Patrocínio live pós-show do Ubisoft Forward

Com a chegada da E3, o público se prepara para acompanhar as maiores novidades do universo gamer e os comentários de quem mais entende do assunto. A LG promove o papo em patrocínio do pós-show do Ubisoft Forward 2021, evento digital da Ubisoft que reunirá no sábado (12), às 16h, em transmissões simultâneas no YouTube e na Twitch, um squad de criadores de conteúdo para um bate-papo sobre as próximas novidades da desenvolvedora de games.

O oferecimento da LG OLED TV no pós-show do Ubisoft Forward 2021 reforça mais uma vez a conexão da marca com a comunidade gamer e a sua parceria com uma das maiores desenvolvedoras de jogos do mundo. “No Ubisoft Forward iremos celebrar o futuro dos games, mostrando o que está por vir e o que há de mais avançado e atual para os nossos fãs. Assim, para o pós-show, fazia todo o sentido nos juntarmos à LG e sua tecnologia OLED que oferece essa experiência imersiva que sempre buscamos proporcionar aos jogadores”, explica Bruna Soares, diretora de Parcerias Estratégicas e Diversificação de Negócios da Ubisoft Brasil.

O público que acompanhar a transmissão terá acesso a uma condição comercial especial na linha LG OLED TV durante o evento.