Magalu promove noite dos solteiros com ofertas, cupons e live de Dennis DJ

Neste sábado, às 19h, o Magalu, maior plataforma de compra e venda do país, vai fazer diferente. Enquanto casais estiverem reunidos em encontros românticos, no Dia dos Namorados, a empresa convida o público solteiro para uma noite pensada especialmente para eles. Dennis DJ, autor dos principais hits do momento, abre a celebração com uma live no Instagram do Magalu (@magazineluiza). Em seguida, ofertas com itens desejados pelos solteiros serão liberadas em diversas categorias, como bebidas alcoólicas, micro-ondas e chocolates. Os descontos podem chegar a até 50%.

Durante esta semana, Lu do Magalu, influenciadora virtual da marca, está interagindo pelas suas redes sociais com a audiência solteira por meio de enquetes e memes sobre o tema. “O grande insight aqui foi perceber que o momento pandêmico limitou as possibilidades dos solteiros em relação ao que fazer no sábado à noite do Dia dos Namorados. Por isso, decidimos trabalhar uma comunicação bem humorada e direcionada ao público de solteiros. No sábado à noite, vamos promover um momento de descontração, divertido e com boas oportunidades para nossos clientes que não estarão celebrando a data com seus parceiros e parceiras, mas se darão muito bem no nosso SuperApp ”, afirma Vinicius Porto, diretor de Experiência do Cliente do Magalu.

A partir de ontem, o Magalu já começou a disponibilizar alguns cupons e promoções na categoria de bebidas e itens de mercearia com objetivo de movimentar os seguidores para a live. Além disso, durante todo o dia, os artistas e influenciadores, Luan Santana (30M de seguidores no Instagram), Gkay (14,5M), Rafa Uccman (7,8M), NegraLi (1,1M), Agnes Nunes (2,6M) e Jão (1M), todos solteiros atualmente, participaram da campanha fazendo contato com a Lu do Magalu, por meio de seus perfis. Esses famosos, também irão comandar uma “invasão” nos stories do Instagram do Magalu revelando algumas das melhores ofertas com conteúdos divertidos para a audiência.

Após a live, os descontos serão liberados no Superapp. Durante toda a noite, os clientes poderão aproveitar ofertas em diversas categorias do Magalu, como mercado, esportes, moda e beleza.