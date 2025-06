Dell anuncia novo monitor de 75hz para usuários mais exigentes

A Dell Technologies (NYSE: DELL), líder do segmento de computadores no mercado Brasileiro[1], anuncia a disponibilidade do Monitor S2421HN no país. Com tela Full HD (1920×1080) de 23,8” e taxas de atualização de até 75hz, o monitor ultrafino é ideal aos usuários mais exigentes, que buscam aumentar a produtividade no trabalho e maior conforto, seja nas atividades do dia a dia ou em jogos de alto desempenho.

“As taxas de atualização de 75hz aumentam o conforto e melhoram a experiência do usuário, com vídeos mais nítidos e suaves, ao reduzir os borrões de movimento provocados ao rolar textos e gráficos”, comenta Melissa Gerhardt, Gerente de Produtos de Displays da Dell Technologies. “O mesmo benefício obtido nas rotinas de trabalho e nos estudos será visto também pelos gamers, graças ao AMD FreeSyncTM, que estabiliza a atualização dos quadros entre o PC e o monitor, entregando uma ação fluída e sem instabilidades”, comenta.

­­­

Com ComfortView, que reduz os níveis de luz azul emitida pela tela, o Dell S2421HN não prejudica os olhos durante longas horas de uso, como de maratonas de séries.

O design moderno e elegante conta com ajuste de inclinação e rotação e permite que o usuário defina como o monitor estará em seu setup, contando com cores consistentes em um amplo ângulo de visão, graças à tecnologia In-Plane Switching (IPS). “Os atritos da jornada de trabalho são reduzidos, e as atividades mais produtivas quando contamos com uma tela adicional. De acordo com o estudo Dell Display Productivity Study, adicionar um teclado e mouse ao notebook, aumenta a produtividade em 25,8% e esse percentual sobe para 32,7% quando o setup conta com um monitor como o Dell S2421HN”, comenta Melissa.

Os benefícios de 75hz

Uma taxa de atualização mede quantas vezes uma tela pode ser atualizada em um segundo. Telas de 60 Hz são o padrão para monitores de computador e para televisores, mas displays com taxas de 75 Hz são 25% melhores e transformam a experiência do usuário:

Taxa de atualização mais rápida reduz o desfoque de movimento no texto, gráficos e planilhas em rolamento

Taxas de atualização baixas provocam imagens tremidas, criando esforços desnecessários para os olhos

Mais imagens por segundo também podem reduzir significativamente o desfoque de movimento, o que pode fazer uma grande diferença na qualidade do vídeo e nas experiências de jogo.

Aumentar as taxas de atualização em 15 Hz pode fazer uma grande diferença não apenas no prazer do jogo, mas também no desempenho: Melhorar a resolução de movimento Reduz efeitos fantasmas no movimento Melhora capacidade de reação nos games



Ficha técnica – Monitor Dell S2421HN

Preço – R$ 1.249,00

Tamanho da tela: 23,8 ”

Tipo de dispositivo – sistema LED edgelight

Tipo de painel – IPS

Proporção – 16: 9

Resolução nativa – Full HD 1920 x 1080 com 75Hz

Distância do pixel – 0,2745 mm x 0,2745 mm

Brilho – 250 cd/m² (typ)

Relação de contraste – 1.000: 1 (typ)

Tempo de resposta – Normal: 8ms (gtg) / Rápido: 5ms (gtg) / Extremo: 4ms (gtg)

Suporte a cores – 16,7 milhões de cores

Conectores de entrada – 2x HDMI 1.4 / saída de linha de áudio

Ajustes de posição de exibição – Inclinação -5 ° / 21 °

Dimensões com suporte – 53,7x 41,15x 15,24 cm

Peso 3,4Kg