Razer amplia linha de áudio wireless com headset Opus X

A Razer acaba de anunciar a ampliação de sua família de produtos de áudio wireless para estilo de vida com o Opus X, headset com tecnologia de cancelamento ativo de ruído (ANC), Bluetooth 5.0, modo de jogo com baixa latência de 60ms, drivers de 40mm e dois microfones integrados, além de três opções de cores que chamam a atenção.

Com dois microfones integrados, o Opus X oferece uma saída de voz cristalina para chamadas móveis, comunicações nos jogos ou videoconferências, o que faz dele um headset versátil para entretenimento, trabalho e diversão. Com Bluetooth 5.0, o Opus X apresenta um maior alcance e estabilidade com conexão de baixo consumo de energia para uma vida prolongada da bateria de 30 horas com a tecnologia ANC ativada e 40 horas sem ela.