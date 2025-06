NASA Kennedy Space Center Visitor Complex inicia próxima fase de reabertura

Como consequência da tendência de queda de novas infecções nos Estados Unidos, atrelado ao crescente número de cidadãos americanos totalmente vacinados, o horário de funcionamento será expandido, bem como serão abertas novas opções de refeições e muito mais.

• Aumento do horário de funcionamento das 9 h às 17h (diariamente).

• Transporte de ônibus antecipado para Apollo/Saturn V Center, a partir das 9h30.

• Opções gastronômicas ampliadas, incluindo a abertura do Red Rock Grill e Moon Rock Café

• Mais aparições de Spaceperson, com a adição de uma aparição às 8h45, na entrada principal

• A adição na programação diária de “Eyes on the Universe”, uma apresentação ao vivo, que mostra os confins do universo por meio de imagens 3D de resolução 4K do espaço profundo.

“Observamos um grande aumento na demanda por ingressos de admissão, bem como nos pacotes de visualização de lançamentos nos últimos meses.”, comenta o COO do Kennedy Space Center Visitor Complex, Therrin Protze. “Estamos entusiasmados que o país está voltando a um caminho mais saudável e que as diretrizes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC na sigla em inglês) agora apoiam a nossa abertura de mais opções para inspirar, educar e entreter nossos hóspedes.”, completa.

A mais nova adição ao Complexo de Visitantes, o Planet Play, foi projetado especificamente para os pequenos exploradores, com idades entre 2 e 12 anos. As crianças podem descobrir e aprender enquanto brincam entre réplicas de planetas e desfrutar de jogos interativos e componentes artísticos projetados para criar uma compreensão mais profunda de espaço. Eles podem, por exemplo, mapear uma constelação, escalar um buraco de verme, andar nos anéis de Saturno, deslizar por um campo de asteroides e muito mais!

Como de costume, a saúde e segurança dos funcionários e visitantes é prioridade para o NASA Kennedy Space Center Visitor Complex. Por isso, de acordo com as recomendações do CDC, o Complexo de Visitantes continuará com todas as medidas atuais. Incluindo atendimento limitado e incentivo à compra antecipada de ingressos diários; exigir coberturas faciais para todos, exceto para aqueles totalmente vacinados contra COVID-19, que não precisam mais usar coberturas faciais ao ar livre; acomodação de filas de distanciamento social em restaurantes, áreas de exibição de shows e outras instalações em todo o complexo; e implementação de maior frequência de higienização e desinfecção.

Detalhes adicionais podem ser encontrados em: www.kennedyspacecenter.com/info/coronavirus

Para mais informações sobre o Complexo de Visitantes da NASA, visite: kennedyspacecenter.com