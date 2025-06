Programa da SAGA na Twitch recebe apresentadores do Combo Infinito para comentar sobre as novidades da E3

A versão virtual da E3 2021, termina na terça-feira, 15 de junho, mas já no dia seguinte a comunidade gamer poderá se encontrar no SAGA Talks para comentar sobre as conferências, anúncios, futuros lançamentos, surpresas, enfim, sobre as grandes novidades da principal feira de games do mundo. No dia 16 de junho, o programa da SAGA em seu canal na Twitch será totalmente dedicado à E3 e contará com dois convidados especiais: Ariel de Souza e Alessandro Oliveira, apresentadores e fundadores do Combo Infinito, site de cultura pop que cobre os universos dos games, tecnologia, filmes, séries, animações e quadrinhos. Além de comentar as conferências realizadas pelas empresas e as expectativas em cima dos games apresentados, os convidados também vão interagir com o público que poderá participar do programa enviando perguntas pelo chat.

Apresentado por Rafael Nogueira , coordenador de eventos da SAGA, o “SAGA Talks: Novidades da E3” será o próximo programa da série iniciada em abril de 2020 pela maior rede de escolas de games e arte digital do Brasil.