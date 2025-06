Samsung aborda prototipagem em webinar para participantes inscritos no Solve For Tomorrow

Nesta segunda-feira (14/06), a Samsung oferece mais um webinar em ação que integra o Prêmio Respostas para o Amanhã, iniciativa brasileira do Solve For Tomorrow, programa global da empresa que desafia estudantes do Ensino Médio da rede pública de ensino a desenvolverem soluções para demandas locais por meio da abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Estão aptos a participar os professores que inscreveram projetos na 8ª edição do Prêmio. Será debatido o tema “Prototipagem para o desenvolvimento de projetos”. As inscrições para o programa, que terá mentorias ao longo das próximas fases, seguem abertas no website ou aplicativo do Respostas para o Amanhã, disponível para download.

No Brasil desde 2014, a iniciativa tem como uma das novidades para esta edição um envolvimento ainda mais próximo com professores e alunos, por meio de workshops e mentorias virtuais, realizadas inclusive por voluntários da Samsung, tanto no período de inscrições quanto para os semifinalistas, que serão anunciados em agosto, e os finalistas, que serão conhecidos em outubro. Em novembro, ocorrerá o anúncio dos vencedores que serão definidos por uma Comissão Avaliadora e, também, por júri popular.

O webinar “Prototipagem para o desenvolvimento de projetos” ocorrerá na segunda-feira (14/06), das 16h às 17h30 (de Brasília), com a participação de Fabrício Masutti, professor e pesquisador na área de arte e tecnologia e mediador de projetos em arte, eletrônica e faça-você-mesmo, desenvolvendo trabalho de pesquisa nos últimos oito anos em dispositivos sonoros, eletrônicos e interativos, de forma a buscar diálogos entre os campos das artes visuais, música, eletrônica e artes em novas mídias.

“Seguindo a visão global de Responsabilidade Social da Samsung, ‘Together for Tomorrow! Enabling People’, o Solve For Tomorrow atua cada vez mais próximo de professores e alunos estimulando o protagonismo dos estudantes para uma transformação social positiva, e acreditamos que a prototipagem de ideias é um caminho para a experimentação prática dessas soluções no cotidiano. O webinar indicará aos professores que inscreveram seus projetos na atual edição como prototipar, suas variações, níveis de fidelidade e ferramentas digitais para apoiar essa prática”, afirma Isabel Costa, Gerente de Cidadania Corporativa da Samsung Brasil.

“Neste webinar, vamos explorar com os professores inscritos, conceitos e ferramentas que os apoiem a concretizar suas ideias, colocá-las no mundo. O evento é uma das ações que compõem a estratégia formativa do programa, contribuindo para a qualificação dos protótipos das equipes a partir da ampliação de repertório dos envolvidos. E será lançado – com exclusividade para os professores que já inscreveram seus projetos – um infográfico sobre prototipagem, para que aprofundem a pesquisa. Mais adiante, no âmbito da mentoria do prêmio, oferecemos um webinar sobre essa temática para os estudantes das 20 equipes semifinalistas”, afirma Juliana Gonçalves, técnica de projetos do CENPEC Educação.

O Prêmio Respostas para o Amanhã, iniciativa brasileira do Solve For Tomorrow, realiza edições anuais no país desde 2014 e já envolveu 162.906 estudantes, 15.803 professores e 5.036 escolas públicas em 8.113 projetos inscritos. Em 2020, mesmo com o distanciamento social, atraiu 1.749 estudantes, 997 professores e 303 escolas públicas diferentes, tendo como temas mais explorados educação, infraestrutura urbana ou rural e saúde. O projeto vencedor no ano passado foi desenvolvido por estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual de Educação Profissional Edson Queiroz, de Cascavel, do Ceará: um robô, montado com materiais recicláveis e movido à energia solar, capaz de auxiliar os produtores no plantio de sementes.

A edição brasileira do Solve For Tomorrow conta com uma rede de parceiros, como a representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO no Brasil), da Rede Latino-Americana pela Educação (Reduca) e da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), além do apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

SERVIÇO

Webinar: Prototipagem para o desenvolvimento de projetos

Data: 14/06/2021

Horário: 16h às 17h30 (de Brasília)

Quem pode acompanhar: Professores inscritos na 8ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã, iniciativa brasileira do Solve For Tomorrow

Como assistir: Será enviado um link aos inscritos

Sinopse: Prototipagem é tirar as ideias e explorações de dentro da cabeça e colocá-las no mundo, mas por onde começar? Se você quer saber mais sobre como prototipar, tipos de protótipos, níveis de fidelidade, além de conhecer ferramentas digitais para apoiar essa prática, não perca nossa conversa com o especialista Fabrício Masutti.

Palestrante: Fabrício Masutti é músico, artista visual e educador. É pesquisador na área de arte e tecnologia e atua na mediação de projetos em arte, eletrônica e faça-você-mesmo. Atualmente, é professor de Artes e STEAM no Colégio Bandeirantes e cursa uma especialização em Arte-educação, além de atuar com o coletivo Máquina na criação de obras visuais, jogos e oficinas com uso de diferentes tecnologias. Nos últimos oito anos, vem desenvolvendo trabalho de pesquisa em dispositivos sonoros, eletrônicos e interativos, de forma a buscar diálogos entre os campos das artes visuais, música, eletrônica e artes em novas mídias.

COMO SE INSCREVER NO PROGRAMA RESPOSTAS PARA O AMANHÃ



Até quando: 30/06/2021

Investimento: Gratuito

Inscrições:website ou aplicativo do Respostas para o Amanhã, disponível para download

Até quando: 30/06/2021

Investimento: Gratuito

Quem pode se inscrever: Professores de Biologia, Física, Química e Matemática ou outras disciplinas pertencentes às áreas das Ciências da Natureza e da Matemática e suas Tecnologias que lecionem no Ensino Médio, em escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal.

Projetos: O projeto deve focar necessariamente questões relacionadas às áreas das Ciências da Natureza e da Matemática e suas Tecnologias.

Professor orientador: A inscrição só pode ser feita pelo professor orientador, que obrigatoriamente deverá lecionar, à equipe participante, disciplinas nas áreas das Ciências da Natureza ou da Matemática e suas Tecnologias.

Professores parceiros: Até dois docentes das áreas das Ciências Humanas e suas Tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias podem participar como parceiros do projeto. Esses professores devem lecionar à equipe participante e ser indicados pelo professor orientador no ato da inscrição .

Equipes: Devem ser formadas por 3 a 5 estudantes do Ensino Médio, matriculados na mesma turma/classe, a quem o professor orientador e os professores parceiros lecionem.

PREMIAÇÃO

Semifinalistas: O professor orientador e, eventualmente, o professor parceiro de cada um dos 20 projetos semifinalistas serão contemplados com 1 notebook Samsung Flash.

Finalistas: Cada estudante das 10 equipes finalistas será contemplado com 1 Notebook Samsung Flash.

Vencedores pelo júri popular: Troféu “Projeto Vencedor pelo Júri Popular” para as escolas dos três projetos eleitos pelo público e fones de ouvido Samsung Buds+ para cada um dos estudantes e o respectivo professor orientador.

Vencedores nacionais

Cada escola desses projetos será contemplada com uma Smart TV Samsung

1º lugar: Cada aluno da equipe vencedora será contemplado com 1 smartphone Galaxy Samsung.

2º lugar: 1 tablet Samsung para cada um dos alunos da equipe vencedora.

3º lugar: 1 Smartwatch Samsung Active para cada um dos alunos da equipe vencedora.