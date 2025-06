Trailer de jogabilidade de battlefield 2042 é revelado no showcase da xbox na e3

Hoje, no Xbox & Bethesda Games Showcase, a EA e a DICE revelam o aguardado trailer de jogabilidade de Battlefield 2042, que pode ser visto aqui, ou diretamente pelo canal oficial de Battlefield no Youtube.

O trailer mostra os primeiros detalhes da jogabilidade de Battlefield 2042, além de exibir a escala massiva e a destruição épica do jogo. Também mostra um pouco mais do conjunto de armas, veículos, dispositivos e mapas incluídos no título.

Durante o anúncio de Battlefield 2042 no início da semana, a equipe da DICE ofereceu aos fãs um vislumbre da primeira dentre as três experiências multiplayer do jogo, a Guerra Total. Essa experiência inclui a evolução dos populares modos Conquista e Ruptura, agora apresentando partidas para até 128 jogadores nos PCs e consoles da nova geração, além de mapas com clima dinâmico, perigos ambientais e eventos mundiais espetaculares.

Em 22 de julho, a equipe da DICE LA revelará a segunda experiência de Battlefield 2042 na EA PLAY Live. Será uma declaração de amor aos fãs de Battlefield e fará com que os jogadores e jogadoras mais antigos se sintam em casa. A terceira experiência, Hazard Zone, é um novo modo de jogo de alto risco baseado em esquadrões e uma versão moderna das experiências multiplayer – mais detalhes serão revelados perto do lançamento.

Caso tenha perdido, confira o trailer de revelação Battlefield 2042, apresentado semana passada, aqui.

Confira mais informações Battlefield 2042 aqui.