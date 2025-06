Xbox revela a maior linha de jogos exclusivos de todos os tempos

Por mais de 20 anos, a Equipe Xbox se concentrou em fazer do Xbox um lugar onde os fãs podem encontrar ótimos jogos, desenvolvedores dedicados e a comunidade mais apaixonada do mundo. Todos nós temos a missão de levar a alegria e a comunidade dos jogos para todos no planeta, e é por isso que colocamos os jogadores no centro de tudo o que fazemos. Juntos, todos nós fazemos do Xbox o melhor lugar para jogar.

Hoje, no Xbox & Bethesda Games Showcase, demos aos nossos uma visão mais focada sobre a próxima era dos jogos, revelando mundos antes considerados impossíveis e entregando o poder dos jogos a todos, em todos os lugares. No decorrer do show, abrimos a cortina de trinta títulos, 27 dos quais estarão incluídos no Xbox Game Pass.

Nossa crescente família de 23 estúdios se dedica a promover o meio que todos amamos, então ficamos felizes em compartilhar que agora, até o final do ano, você pode esperar lançamentos mensais consecutivos para o Xbox Game Pass, no lançamento, liderado por um recorde de cinco novos títulos da Xbox Game Studios neste fim de ano, incluindo Halo Infinite. Conforme discutido recentemente pelo chefe dos estúdios de jogos Xbox, Matt Booty, isso é apenas parte do nosso compromisso em construir a melhor, mais alta qualidade e mais diversificada linha de videogames do mundo.

Você verá muitos jogos neste fim de ano, incluindo Forza Horizon 5, que contará com DirectX Raytracing no Xbox Series X e S, e Battlefield 2042, que será executado a 60 fps com suporte a 128 jogadores nos Xbox Series X|S. Alguns jogos serão lançados no próximo ano de nossos estúdios e parceiros originais, como [POLLUX], [OMEN] e S.T.A.L.K.E.R. 2 requerem a velocidade, desempenho e tecnologia dos Xbox Series X|S. Estamos entusiasmados em ver os desenvolvedores concretizarem suas visões de uma forma que apenas o hardware de última geração permitirá. Para os milhões de pessoas que jogam nos consoles do Xbox One hoje, estamos ansiosos para compartilhar mais sobre como vamos trazer muitos desses jogos de próxima geração, como o Microsoft Flight Simulator, para o seu console através do Xbox Cloud Gaming, assim como nós fazer com dispositivos móveis, tablets e navegadores.

Também temos o prazer de anunciar o próximo Xbox Games Showcase: Extended. Este showcase especial, apresentado por Kinda Funny Xcast’s e Gamertag Radio’s, Parris Lilly, irá ao ar na quinta-feira, 17 de junho às 14h. Ele contará com conversas com desenvolvedores de estúdios como Double Fine, Obsidian, Ninja Theory, Rare e nossos talentosos dev partners de todo o mundo.

Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nos jogos mostrados durante o Xbox & Bethesda Games Showcase.

Os maiores jogos exclusivos

Durante o show, anunciamos uma linha estelar de títulos AAA, incluindo uma série de títulos obrigatórios da Xbox Games Studios e Bethesda que estarão disponíveis com o Xbox Game Pass no dia de seu lançamento.

Aproveite o México em Forza Horizon 5 e experimente nosso maior e mais diversificado mundo aberto de todos os tempos

A aventura definitiva de Forza Horizon o aguarda. Em Forza Horizon 5, explore as paisagens vibrantes e em constante evolução do México em uma direção sem limites em centenas dos melhores carros do mundo. Este título muito aguardado chega em 9 de novembro aos consoles Xbox Series X|S e Xbox One; PC com Windows e Steam; e Xbox Game Pass incluindo console, PC e Cloud Gaming (Beta).

Uma primeira olhada na jogabilidade multiplayer (free-to-play) de Halo Infinite

Durante o show, a 343 Industries compartilhou uma estreia mundial da jogabilidade multiplayer de Halo Infinite. O lendário combate multiplayer de Halo retorna reinventado e evoluindo ao longo do tempo com atualizações sazonais, novos modos e mapas e conteúdo focado na comunidade. Os jogadores podem explorar infinitas possibilidades de combate ao misturar e combinar uma rica variedade de armas e equipamentos no mapa para experimentar uma jogabilidade única. Chegando no lançamentocom o Xbox Game Pass no PC, console e jogos em nuvem (Beta). E pela primeira vez, o multiplayer de Halo será gratuito, convidando milhões de jogadores em consoles Xbox, nuvem e PC para se juntarem à luta.

Redfall revelado, disponível exclusivamente para Xbox Series X|S e PC

Redfall é um novo jogo de tiro em primeira pessoa cooperativo e de mundo aberto de Arkane Austin, a premiada equipe por trás de Prey e Dishonored. Jogue sozinho ou junte-se a até três amigos para enfrentar uma legião de vampiros que dominaram a outrora pitoresca cidade insular de Redfall. No estilo característico de Arkane, você escolherá seu caminho pela ilha e pelas massas de vampiros enquanto descobre o que causou essa praga de sugadores de sangue e põe fim à ameaça.

Starfield é o primeiro novo universo em 25 anos da Bethesda Game Studios, os criadores premiados de The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. Neste RPG de próxima geração situado entre as estrelas, crie qualquer personagem que você quiser e explore com liberdade incomparável ao embarcar em uma jornada épica para responder ao maior mistério da humanidade.

Explore um mundo aberto aterrorizante e em constante mudança em S.T.A.L.K.E.R. 2

A premiada franquia de PC amada por milhões de jogadores está fazendo uma verdadeira estreia no console da próxima geração com S.T.A.L.K.E.R. 2. Experimente uma mistura única de jogo de tiro em primeira pessoa, simulação imersiva e terror. A Zona de Exclusão de Chernobyl é um ambiente único, perigoso e em constante mudança. Ele promete muito – os artefatos de valor inacreditável podem ser seus se você se atrever a reivindicá-los. O preço que você pode pagar, por outro lado, não é menos do que sua própria vida. Um dos maiores mundos abertos até hoje, cheio de radiação, mutantes e anomalias, é seu para explorar. Todas as escolhas ao longo do caminho não apenas definem sua própria história épica, mas influenciam o próprio futuro. Esteja atento ao que você vê, faz e planeja, pois terá que encontrar seu caminho através da Zona ou estará perdido para sempre. Experimente as emoções no lançamento com o Xbox Game Pass.

Incríveis adições ao Xbox Game Pass

Esses exclusivos blockbuster do Xbox e Bethesda não são os únicos que virão para o Xbox Game Pass: também anunciamos uma tonelada de títulos de nossos estúdios e parceiros que virão para o Game Pass a partir deste ano.

Age of Empires IV lançamento em 28 de outubro no PC com Xbox Game Pass, disponível para encomenda agora

Age of Empires IV chega ao Xbox Game Pass para PC e Ultimate, Windows Store e Steam em 28 de outubro! Nosso trailer revelou duas novas civilizações de lançamento – a Dinastia Abássida e a França. A equipe também apresentou a campanha da Guerra dos 100 Anos com o ícone da história Joana d’Arc; a campanha permitirá que os jogadores vivenciem este conflito de longa data entre a Inglaterra e a França. Finalmente, a batalha foi para a água à primeira vista no combate naval! Com tanto coberto, descubra mais em ageofempires.com.

O Microsoft Flight Simulator pousa no Xbox Series X|S e no Xbox Game Pass em 27 de julho

No Xbox e Bethesda Games Showcase, anunciamos que o Microsoft Flight Simulator irá voar no Xbox Series X|S em 27 de julho e será incluído no Xbox Game Pass. A equipe do Microsoft Flight Simulator também anunciou com orgulho uma expansão gratuita Top Gun: Maverick lançada junto com o novo filme Top Gun: Maverick em 19 de novembro de 2021 para que você possa experimentar em primeira mão como é ser um Top Gun da Marinha dos EUA. À medida que continuamos a aumentar a experiência com atualizações gratuitas do mundo, DLCs temáticos e aeronaves realistas, os simmers do Xbox Series X|S também aproveitarão essas atualizações no console.

Back 4 Blood (Warner Bros Interactive Entertainment/Turtle Rock Studios)

Back 4 Blood é um emocionante jogo de tiro em primeira pessoa cooperativo dos criadores da franquia Left 4 Dead aclamada pela crítica. Experimente a intensa campanha de narrativa cooperativa para 4 jogadores, o multijogador competitivo como humano ou Ridden e a jogabilidade frenética que o mantém na ação. Chegando no primeiro dia com o Xbox Game Pass no PC, nuvem e console.

Hades (Supergiant Games)

Recebeu mais de 50 prêmios de Jogo do Ano! Neste rastreador de masmorras desonesto, você empunhará os poderes e as armas míticas do Olimpo para se libertar das garras do próprio deus dos mortos, enquanto fica mais forte e desvenda mais a história a cada tentativa de fuga única.

Among Us chegando ao Xbox Series X|S através do Xbox Game Pass ainda este ano

Precisa de uma cartilha sobre um jogo que está dominando o mundo com mais de meio bilhão de jogadores? Nós pegamos você. Entre nós é um jogo multijogador online para 4-10 pessoas em que você e seus amigos tentam preparar sua nave para a partida. Trabalhem juntos e concluam suas tarefas rapidamente, mas cuidado… Pode haver impostores a bordo! Entre nós é tudo sobre comunicação, trabalho em equipe, traição e engano. Quem diria que se esgueirar, acusar seus amigos de assassinato e estar errado poderia ser tão divertido?

Yakuza Like a Dragon (Sega/Ryu Ga Gotoku Studio)

Disponível hoje com Xbox Game Pass no PC, nuvem e console! Torne-se Ichiban Kasuga, um capanga yakuza de baixo escalão deixado à beira da morte pelo homem em quem ele mais confiava. Pegue seu lendário bastão e prepare-se para quebrar alguns crânios do submundo em um combate RPG dinâmico no cenário do Japão moderno em Yakuza: Like a Dragon.

Ainda mais jogos e experiências para este- e o próximo – ano

Quer mais? Muito bem, porque temos mais! Compartilhamos detalhes de vários títulos que você poderá jogar ainda este ano e em 2022.

Double Fine revela data de lançamento do Psychonauts 2 e disponibilidade de encomenda com novo trailer

Hoje, através do trailer de vídeo mostrado durante a transmissão, anunciamos que Psychonauts 2 será lançado em 25 de agosto de 2021! Razputin Aquato, um acrobata treinado e um jovem médium poderoso, realizou seu sonho de toda a vida de ingressar na organização internacional de espionagem psíquica conhecida como Psychonauts! Mas esses superespiões psíquicos estão com problemas. O líder deles não é o mesmo desde que foi sequestrado e, o que é pior, há uma toupeira escondida em sua sede. Raz deve usar seus poderes para parar a toupeira antes de executar seu plano secreto – para trazer o vilão psíquico assassino, Maligula, de volta dos mortos. Jogue Psychonauts 2 no primeiro dia com o Xbox Game Pass!

Grounded obtém sua maior atualização

Hoje compartilhamos uma variedade de melhorias na qualidade de vida, incluindo um grande pedido de um fã, a capacidade de sentar em cadeiras! Também anunciamos novas construções de base e atualizações de armas, a Demon Orb Weaver Spider, novas missões Burg.L, animais de estimação e muito mais!

Obsidian Anuncia The Outer Worlds 2

Hoje, anunciamos que a Obsidian Entertainment está trazendo uma sequência para a franquia The Outer Worlds com The Outer Worlds 2. Tendo lugar em um novo sistema estelar com uma nova equipe, estamos ansiosos para compartilhar mais detalhes com nossa comunidade no futuro. Os fãs de The Outer Worlds devem sempre se lembrar – Não é a melhor escolha. É a escolha do espaçador. Chegando o primeiro dia com o Xbox Game Pass.

Os Piratas do Caribe da Disney navegam para o Sea of Thieves no último cruzamento de piratas

A atualização da terceira temporada será lançada no final deste mês, e com ela vem Sea of ​​Thieves: A Pirate’s Life – uma história original épica que traz o capitão Jack Sparrow e sua tripulação navegando além do horizonte para desencadear novas aventuras em cinco contos narrativos. . Para obter mais detalhes, leia nossa postagem completa no blog Sea of ​​Thieves: A Pirate’s Life.

The Elder Scrolls Online | Lançamentos Console Enhanced em 15 de junho e Blackwood Capítulo final agora

The Elder Scrolls Online: Console Enhanced chega em 15 de junho e será uma atualização de jogo base gratuita para todos os proprietários de ESO. Aproveitando ao máximo a potência nativa do Xbox X|S, o Console Enhanced oferece a opção de executar o jogo em 4K ou 60FPS. Também inclui melhorias para desenhar distâncias, texturas, reflexos, sombras, tempos de carregamento e muito mais. O ESO nunca pareceu ou funcionou melhor no console.

Fallout 76 recebe atualização do Steel Reign, uma semana grátis e revela Expeditions: The Pitt

Nunca é um momento de tédio nos Apalaches. Quer você tenha acabado de sair do Vault ou esteja ocupando a área desde o lançamento, Fallout 76 tem uma tonelada de conteúdo empolgante chegando a um terreno baldio perto de você. Há uma linha de missões totalmente nova em Steel Reign, uma próxima semana gratuita e vendas, além da revelação de Expeditions: The Pitt.

A atualização da próxima geração gratuita do DOOM Eternal chega em 29 de junho

A atualização da próxima geração do DOOM Eternal chega para o Xbox Series X|S e em 29 de junho. Esta atualização gratuita otimiza o DOOM Eternal para as máquinas da próxima geração, oferecendo recursos visuais aprimorados, maior desempenho e suporte para raytracing ou resolução 4K a 60 quadros por segundo, ou um modo opcional de 120 FPS.

Xbox e Avalanche Studios anunciam seu próximo novo IP exclusivo: Contraband

Dos Avalanche Studios, os criadores de Just Cause, Contraband é o paraíso de um contrabandista que se passa no mundo fictício de Bayan na década de 1970. Chegando o primeiro dia com o Xbox Game Pass!

Far Cry 6 (Ubisoft)

Bem-vindo a Yara, um paraíso tropical congelado no tempo. Far Cry 6 mergulha os jogadores no mundo cheio de adrenalina de uma revolução de guerrilha moderna. Como ditador de Yara, Antón Castillo pretende devolver a sua nação à sua antiga glória por qualquer meio, com seu filho, Diego, seguindo seus passos sangrentos. Jogando como Yaran Dani Rojas local, junte-se ao grupo revolucionário Libertad e lute até Esperanza para derrubar Antón Castillo e seu regime opressor.

Battlefield 2042 (Electronic Arts/DICE)

Um jogo de tiro em primeira pessoa inovador criado para revolucionar o sandbox multiplayer moderno. O jogo leva os jogadores a um futuro próximo, uma experiência de guerra total que inclui a marca registrada da franquia. Apresentando partidas em mapas otimizados para 64 jogadores no Xbox One e depois para 128 jogadores no Xbox Series X|S, esta escala sem precedentes adiciona uma nova dimensão às batalhas multijogador. Battlefield 2042 também aumenta a ação com a inclusão de eventos em tempo real que remodelam o campo de batalha e o combate tático. Todas as novas armas, veículos e dispositivos dão aos jogadores a liberdade de serem estratégicos e criar momentos de cair o queixo, apenas no campo de batalha.

Diablo II: Resurrected (Blizzard Entertainment)

Diablo II: Resurrected é a remasterização definitiva de Diablo II e sua expansão Lord of Destruction – duas das versões mais marcantes na série de RPG de ação – que definiu o gênero – da Blizzard Entertainment. Jogadores novos e veteranos podem agora experimentar a jogabilidade atemporal de Diablo II com visuais e áudio modernos que tiram proveito do hardware de jogo atual. Diablo II: Resurrected chegará ao Windows PC, Xbox Series X|S e Xbox One em 23 de setembro de 2021. O Diablo II: Resurrected multiplayer open beta test, que chegará em agosto, permitirá que os jogadores de Xbox e PC tenham a oportunidade de entrar cedo e experimente o jogo com seus amigos por um tempo limitado.

A Plague Tale: Requiem (Focus Home Interactive/Asobo Studio)

Seguindo a primeira e premiada aventura, embarque com Amicia e seu irmão Hugo em uma intensa busca por esperança, enquanto uma terrível maldição os caça. Sacrifique sua inocência para salvar quem você ama, enfrentando a selvageria de um mundo em colapso, que é dominado por um mar de dentes e garras. A Plague Tale: Requiem está chegando no Xbox Series X|S e também com o Xbox Game Pass no primeiro dia de 2022.

Party Animals (Recreate Games)

Lute com ou contra seus amigos em Party Animals! Escolha seu personagem a partir de um elenco diversificado de animais adoráveis ​​enquanto você batalha em vários modos de jogo para ser o último sobrevivente no último lutador competitivo. Pegue as patas, pegue um êmbolo e prepare-se para a festa como um animal. Jogue o primeiro dia com o Xbox Game Pass.

Twelve Minutes (Annapurna Interactive/Luis Antonio)

Uma noite romântica toma o rumo errado quando um detetive da polícia invade sua casa, acusa sua esposa de assassinato e o deixa inconsciente. Em um piscar de olhos, você retorna imediatamente ao início da noite antes que tudo aconteça novamente e novamente. Um thriller interativo em tempo real, onde você precisará usar o conhecimento do que está para acontecer para mudar o resultado e quebrar o ciclo de doze minutos. Chegando o primeiro dia com o Xbox Game Pass, incluindo PC, nuvem e console.

The Ascent (Curve Digital/Neon Giant)

The Ascent é um RPG de ação-atirador solo e cooperativo ambientado em um mundo cyberpunk. A megacorporação que possui você e todos, The Ascent Group, acabou de entrar em colapso. Você pode sobreviver sem ele? The Ascent pode ser totalmente jogado em solo ou cooperativo (online e local) para até 4 jogadores e está disponível no primeiro dia com Xbox Game Pass no PC, nuvem e console.

Atomic Heart (Mundfish)

Atomic Heart é um RPG de ação que se passa na União Soviética em uma realidade alternativa em algum momento de 1955, onde tecnologias como a internet, hologramas e robôs já foram inventados. O protagonista principal é um agente especial chamado P-3, enviado pelo governo para investigar uma fábrica que está em silêncio. Dia um com o Xbox Game Pass!

Somerville (Jumpship)

Após a catástrofe, você deve encontrar os meios de tornar sua família inteira novamente. Somerville é uma aventura de ficção científica baseada nas repercussões íntimas de conflitos em grande escala. Mergulhe em uma experiência narrativa feita à mão em uma paisagem rural vívida. Navegue pelo terreno perigoso à sua frente para desvendar os mistérios dos visitantes da Terra. Jogue o primeiro dia com o Xbox Game Pass.

Shredders (FoamPunch, I-Illusions, Let it Roll)

Entre no evento de snowboard do ano para realizar uma das manobras mais insanas e imagináveis, tudo pela esperança de conseguir uma entrada curinga em um convite exclusivo. Concorra e domine seu lugar no mundo do snowboard. Uma carta de amor ao snowboard, Shredders se inspira em filmes de snowboard, nos jogos Amped do Xbox original e nos heróis do snowboard nas redes sociais. Shredders é um projeto alimentado por paixão e construído para brilhar no Xbox Series X|S, e estará disponível no primeiro dia com o Xbox Game Pass.

Slime Rancher 2 (Monomi Park)

Slime Rancher 2 é uma sequência do premiado Slime Rancher, que foi apreciado por mais de 10 milhões de fãs em todo o mundo. Continue as aventuras de Beatrix LeBeau enquanto ela viaja para a Ilha do Arco-íris, uma terra misteriosa repleta de tecnologia antiga, recursos naturais desconhecidos e uma avalanche de novos limos balançando, balançando, para descobrir. Enquanto Beatrix tenta desvendar os segredos da ilha e descobrir seu verdadeiro propósito, ela construirá, fará ranchos e fazendas em um belo jardim de inverno, cujas paredes de vidro cintilante lhe dão uma visão completa do paraíso prismático que ela agora chama de lar. Jogue o primeiro dia com o Xbox Game Pass.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (505 Games/Rabbit & Bear)

Em Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes leva sua experiência de jogo de estratégia baseado em turnos para o próximo nível com um sistema de batalha de 6 personagens bem elaborado. Utilizando sprites 2D meticulosamente criados e belos cenários 3D, Rabbit & Bear Studios oferece uma história e uma jogabilidade fascinantes como qualquer JRPG que veio antes. Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes foi projetado para oferecer aos jogadores uma visão moderna de uma experiência JRPG clássica. Prepare-se para liderar mais de 100 personagens jogáveis ​​por um mundo devastado pela guerra que só você pode salvar. Ambos os jogos chegam no primeiro dia para o Xbox Game Pass.

Replaced (Coatsink/Sad Cat Studios)

Replaced é um jogo de plataforma de ação retro-futurista de ficção científica 2.5D onde você joga como R.E.A.C.H – uma inteligência artificial presa em um corpo humano contra sua própria vontade. Replaced combina um jogo de plataformas cinematográfico, pixel art e combate de ação de fluxo livre com uma história distópica profunda e envolvente ambientada em uma década de 1980 alternativa. Explore e descubra os mistérios dentro e ao redor da cidade de Phoenix a partir da perspectiva de R.E.A.C.H. que está aprendendo a ser humano em uma sociedade que está piorando. Tudo é governado pela corrupção e ganância, Os que estão no poder veem os humanos e seus órgãos como nada mais do que uma moeda. Descubra os segredos sombrios da cidade de Phoenix. Defina seu futuro compartilhado. Jogue no lançamento o Xbox Game Pass.

por Will Tuttle – Xbox Wire Editor in Chief

Fonte: https://news.xbox.com/