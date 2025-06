Radware lança Hacker’s Almanac 2021

A Radware, líder no fornecimento de soluções de cibersegurança e entrega de aplicações, anunciou o lançamento do e-book Hacker’s Almanac 2021, o qual terá mais duas partes.

Preparar-se para a próxima geração de ciberataques exige que as organizações estejam à frente do cenário de ameaças. O almanaque de hackers da Radware foi projetado para ajudar nesse desafio, gerando consciência sobre os atuais atores das ameaças.

“Um das principais destaques do Hacker’s Almanac deste ano é o fato de o cibercrime ter se tornado um grande negócio”, afirma Pascal Geenens, Diretor de Inteligência de Ameaças da Radware e coautor do e-book. “A indústria do cibercrime continua a crescer fortemente por meio de fóruns realizados no submundo da internet, com cadeia de suprimentos, intermediários e vendas, canais de distribuição e melhores práticas de atendimento ao cliente. Outro destaque do almanaque envolve informações detalhadas sobre seis importantes grupos de estado-nação que influenciam, perturbam e comprometem a estabilidade política e/ou econômica de outras nações.”

A segunda parte do almanaque abrangerá táticas, técnicas e procedimentos usados por cibercriminosos, enquanto a terceira e última parte cobrirá estratégias de inteligência e mitigação. Ambas estarão disponíveis ainda este ano.

Destaques do Hacker’s Almanac 2021 – primeira parte

Estados-nação: Esta seção fornece uma visão geral dos seis grupos de estado-nação importantes e exemplos de operações recentes que ressaltam seus objetivos, alvos típicos e táticas iniciais de acesso.

Esta seção fornece uma visão geral dos seis grupos de estado-nação importantes e exemplos de operações recentes que ressaltam seus objetivos, alvos típicos e táticas iniciais de acesso. Crime organizado: Esta seção mergulha nas informações mais recentes sobre os vários “ciberataques como serviços”, espionagem industrial e grupos motivados financeiramente por trás das recentes ondas de ataques DDoS de resgate e muito mais.

Esta seção mergulha nas informações mais recentes sobre os vários “ciberataques como serviços”, espionagem industrial e grupos motivados financeiramente por trás das recentes ondas de ataques DDoS de resgate e muito mais. Hacktivistas: Através de exemplos de operações recentes, esta seção destaca as prováveis motivações que os hacktivistas têm ao lançar seus ataques.

Através de exemplos de operações recentes, esta seção destaca as prováveis motivações que os hacktivistas têm ao lançar seus ataques. Hackers: Classificar hackers pode ser uma tarefa complexa, com atores ocupando vários grupos de ameaças ao mesmo tempo. Esta seção define a diferença entre hackers pretos, brancos e cinzas.

Classificar hackers pode ser uma tarefa complexa, com atores ocupando vários grupos de ameaças ao mesmo tempo. Esta seção define a diferença entre hackers pretos, brancos e cinzas. Insiders e clientes descontentes: Esta seção fornece exemplos de como os ataques realizados sob um estado emocional intenso podem resultar em sérios danos, e por que essa classe normalmente depende de cibercrimes como um serviço para realizar seus ataques reais.

O Hacker’s Almanac 2021 está disponível para download aqui.