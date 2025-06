O realme 8 Pro será lançado em 23 de junho no Brasil

A realme, marca de smartphone que mais cresce no mundo, anuncia a chegada ao Brasil do realme 8 Pro no dia 23 de junho, com Câmera Infinity Clarity de 108MP, design moderno e carregamento SuperDart de 50W. O aparelho é o primeiro no mundo a oferecer a funcionalidade de vídeo Starry Time-lapse e vídeo com Tilt-shift Time-lapse.

Com o tema “Ouse ir Além”, a realme mantém seu compromisso de levar a melhor experiência para seus usuários, sempre oferecendo produtos com design moderno e ousado. Sendo a primeira empresa global a oferecer uma Quad Camera de 64 MP no segmento intermediário, a realme faz todo o esforço para tornar popular câmeras de alta tecnologia com preços acessíveis para cada categoria e oferecendo mais e melhores funcionalidades em seus smartphones.

Câmera de 108MP para capturar o Infinito

O realme 8 Pro é equipado com a camera de 108MP com sensor Samsung ISOCELL HM2, atualmente o melhor sensor disponível na indústria de smartphones, oferecendo a melhor experiência de câmera do mercado. Com o modo de 108MP, a foto feita com o realme 8 Pro pode ser impressa em até 20m X 15m mantendo uma alta resolução.

Com o primeiro video Starry Time-lapse do mundo, o realme 8 Pro pode levar 480 segundos para tirar 30 fotos e então gerar um video time-lapse de 1 segundo. O Modo time-lapse pode mostrar as constantes mudanças do universo em um vídeo acelerado 480 vezes. O realme 8 pro também é o primeiro do mundo a oferecer a funcionalidade de vídeo tilt-shift time lapse.

Design ousado e moderno para o público jovem

O realme 8 Pro oferece as opções de cores Infinite Black e Infinite Blue com o slogan da realme “Dare to Leap” na traseira. Ele é inspirado no design com logos grandes de várias marcas modernas como Supreme, Off-White e Vans, e encoraja os mais jovens a romper barreiras e regras para fazerem aquilo que desejam.

Melhor experiência para Jogos com um carregador SuperDart de 50W e o realme UI 2.0

O realme 8 Pro vem com o carregador SuperDart de 50W, que carrega a sua bateria de 4500mAh de 0 até 50% em apenas 17 minutos, e permite o carregamento rápido mesmo enquanto o usuário está jogando. Além disso, com o realme UI 2.0 baseado no Android 11, orealme 8 Pro oferece o novo “Game Space” e ”Game Assistant” como o gerente de jogos pessoal dos usuários.

Trazendo esse novo aparelho para o mercado brasileiro, a realme aumenta o seu portfólio de produtos no País, reforçando o compromisso da marca em oferecer o mais atual em tecnologia e design do mundo. Sendo seu flagship em câmera com 108MP, o realme 8 Pro tornará possível o melhor em fotografia para os jovens e também os ajudará a ser a produzir conteúdos para o TikTok com vídeos time-lapse e starry mode. No futuro, a realme trará para o Brasil novas séries dos seus produtos e fará todos os esforços para ser TOP 3 em 5 anos no País.