5 dicas para quem vai comprar um smartphone ou tablet seminovo

A compra de um smartphone ou um tablet novo sempre vem acompanhada de diversos questionamentos, que vão desde a escolha da configuração ideal para as atividades que serão realizadas com o aparelho até do sistema operacional ideal, design e integração com outros produtos, por exemplo. Para aqueles que optam por um aparelho usado com o objetivo de economizar, o cuidado precisa ser redobrado.

A Trocafone, startup especializada na comercialização de smartphones e tablets usados e seminovos, reuniu cinco dicas fundamentais para auxiliar o consumidor a fazer um bom negócio e evitar dores de cabeça:

1 – Priorize sites confiáveis

A confiabilidade do canal onde pretende realizar a compra do equipamento é um dos pontos prioritários a se considerar. Comprar de um vendedor desconhecido ou em um site que não tem especialidade neste tipo de transação pode ser muito perigoso. A Trocafone, por exemplo, adota uma série de medidas que ajudam a evitar golpes que podem terminar em um mau negócio, entre eles, a verificação metódica da procedência dos aparelhos para assegurar que não se trata de um produto extraviado ou roubado. Para isso, conta com o auxílio da inteligência GSMA, que é uma das maiores fontes de dados de aparelhos móveis do mundo.

2 – Observe a qualidade do aparelho

Muitas vezes em redes sociais e outros sites de vendas há ofertas de aparelhos que não condizem com o estado atual no qual se encontram. Para evitar este tipo de transtorno, a Trocafone oferece aos seus usuários aparelhos 100% funcionais, categorizados em Excelente, Muito Bom e Bom. Cada aparelho é classificado de acordo com marcas e arranhões na carcaça ou tela, sinais de uso, além da condição da bateria, que deve obedecer o mínimo de 75% de sua capacidade independente da categoria. Dessa forma é garantida a certeza de que o usuário vai adquirir um aparelho condizente com o que está descrito no anúncio, sem surpresas desagradáveis ao abrir a caixa.

3 – Tenha certeza de que hardware e software operam corretamente

Apesar de muitas vezes aparentarem excelente estado de condição, os aparelhos podem esconder algum mau funcionamento interno. A Trocafone conta com uma equipe de técnicos especializados que se encarregam de revisar minuciosamente todos os smartphones e tablets disponíveis no site da startup. Dentre os testes realizados estão o uso das câmeras frontais e traseiras, funcionamento dos botões do aparelho, reprodução de sons pelos alto-falantes e gravação pelo microfone, análise da memória interna, vida útil e tensão da bateria, uso de conectores e plugues de fones de ouvido e, por fim, testes com as redes de Wi-Fi e sensores do equipamento.

4 – Não abra mão de um pós-venda efetivo

A Trocafone oferece a todos aparelhos recondicionados no site garantia de 90 dias para troca em caso de problemas técnicos funcionais, a partir da data de recebimento do aparelho, e aceita devoluções de produtos que não correspondam à expectativa dos usuários em até sete dias após a entrega do pedido. Além disso, o consumidor recebe o equipamento desbloqueado para todas as operações, tem a certeza de que adquiriu um produto original com a nota fiscal, e conta com o suporte da empresa para resolver eventuais problemas.

5 – Redobre a atenção com seus dados bancários e entregas

Nunca compartilhe informações do banco ou dados de seu cartão de crédito com sites suspeitos. Nunca forneça sua senha, que é de uso pessoal e intransferível, sob nenhuma circunstância. A Trocafone conta com uma plataforma que criptografa toda informação compartilhada no site, incluindo as transações de pagamento realizadas. A empresa garante ainda uma entrega segura e cuidadosa dos equipamentos, que são devidamente embalados. Caso o produto seja extraviado ou sofra alguma avaria durante o transporte, é possível solicitar a devolução do investimento ou o envio de um novo produto de acordo com a preferência do usuário.