Google oferece mentoria para desenvolvedores de jogos indie

Estão abertas até o dia 1º de julho as inscrições para a nova edição do Indie Games Accelerator , programa de mentoria do Google Play que ajuda desenvolvedores de jogos independentes a aprimorar seus projetos. Com duração de três meses, o programa oferece consultoria de especialistas do Google (ver lista aqui ), envolvendo desde orientações técnicas a dicas de modelos de negócio.

Poderão se inscrever desenvolvedores de mais de 70 países – incluindo o Brasil. Para participar, o desenvolvedor deve ser registrado no Google Play, ter pelo menos 18 anos na data de inscrição do concurso e ser o autor do game enviado para análise. As candidaturas serão avaliadas de acordo com critérios como inovação, diversão, design, qualidade tecnológica e de produção (ver mais na seção Termos e Condições ).

“A mentoria é um elemento importante do Indie Games Accelerator. Os participantes terão acesso a especialistas do Google e aos principais estúdios e instituições de jogos de todo o mundo”, afirma Daniel Trócoli, líder de Games do Google Play para a América Latina. “As sessões de tutoria cobrem uma ampla variedade de tópicos, incluindo desenvolvimento técnico, design, jogabilidade, retenção de usuários, aquisição de usuários, monetização e liderança de equipe”, completa o executivo.