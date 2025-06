Spotify e Samsung ampliam parceria no Brasil e em mais 72 mercados

Você sabia que 9 em cada 10 brasileiros usam celulares com sistema Android? Além disso, segundo a Smartclip, por conta do isolamento social e dos serviços de streaming, 89% da população brasileira possui uma SmarTVs em casa? Por essas e outras razões que o Spotify, maior plataforma de streaming de áudio do mundo, e a Samsung, maior empresa de tecnologia do mundo, anunciam hoje a ampliação da parceria firmada entre as empresas em 2018.

A parceria tem como objetivo impulsionar que ambas empresas trabalhem em conjunto para entregar experiências únicas de áudio para usuários de dispositivos Samsung, permitindo uma sincronização e melhor funcionamento da plataforma entre outros diversos gadgets. Com isso, o Spotify continuará pré-instalado nos portfólios mais novos dos smartphones e tablets Samsung Galaxy, Samsung Smart TV, confira os modelos:

• Smartphones lançados em 2021, incluindo Galaxy S10, S10 +, S10e, S10 5G, Galaxy Z Fold, celulares selecionados da série Galaxy A e M, Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra, Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold 2.

• Tablets: Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab A7 Lite.

Além disso, o Spotify está oferecendo três meses grátis de Spotify Premium para usuários dos dispositivos da Samsung em 73 países, incluindo o Brasil.

A oferta é válida para os usuários Samsung que nunca experimentaram o Spotify Premium antes ou para aqueles que usam o Spotify Free nos dispositivos Samsung da promoção, que poderão desbloquear três meses grátis e todos os benefícios que os fãs amam no Spotify Premium.

Os planos Spotify Premium proporcionam acesso às mais de 70 milhões de músicas e 2,6 milhões de podcasts, sem anúncios e offline – para ouvir onde e quando quiser – com a qualidade única oferecida pela plataforma.

Bacana, né? Não fique fora dessa. Para saber mais confira nosso conteúdo no For The Record, blog do Spotify.